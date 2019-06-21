Türkiye ve Belarus'ta mantar türü araştırması yapılacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Selçuk'un hazırladığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) destekli proje ile Türkiye ve Belarus'taki doğal koruma alanlarında ağaç ve çalılarda gelişim gösteren mantarlar araştırılacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Selçuk'un hazırladığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) destekli proje ile Türkiye ve Belarus'taki doğal koruma alanlarında ağaç ve çalılarda gelişim gösteren mantarlar araştırılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Selçuk'un hazırladığı 550 bin lira bütçeli "Kazdağı ve Belavezhskaya Pushcha Milli Parkları Örneğinde Türkiye ve Belarus'un Doğal Koruma Alanlarında Bulunan Orman Ağaç ve Çalıları Üzerindeki Mikrofungusların Biyoçeşitliliği" projesini desteklenmeye değer buldu.

TÜBİTAK ve Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde ortak araştırma projeleri kapsamında hazırlanan proje ile Türkiye ve Belarus'ta bulunan ağaç ve çalılarda gelişim gösteren mantarlar üzerinde tür tespiti yapılacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Faruk Selçuk, mantar türlerinin araştırmasında Belarus Temel Araştırmalar Vakfı ile ortak çalışma yapılacağını ifade etti.

Belarus Belavezhskaya Pushcha Milli Parkının Avrupa'nın en önemli milli parklarından biri olduğunu ve orman vasfı taşıdığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki Kazdağları ve Belavezhskaya Pushcha Milli Parkı'nda bulunan ağaç ve çalılar üzerinde gelişim gösteren mantarlar üzerinde inceleme yaparak tür tespitinde bulunacağız. Yaşadığımız yüzyılın en ciddi küresel tehditlerinden biri olan iklim değişikliği, dünya genelindeki korunan alan yönetiminin temel varsayımlarına ve geleneksel stratejilerine meydan okumaktadır. Mantarların göçü, tehlikeli türlerin birikimi ve tehdit altındaki bitki türlerinin ortadan kalkması gibi durumları meydana getirmektedir ve de bu durum orman ekosistemlerinde istikrarı bozmaktadır. Bizim buradaki amacımız bu durumu net bir şekilde ortaya çıkararak bunlarla ilgili ileride yapılabilecek stratejilere dikkat çekmek, yetkilileri bu konuda bilgilendirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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