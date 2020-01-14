Türkiye ve Birleşik Krallık kalite uzmanları ilk kez bir araya geldi - Son Dakika

İlk kez gerçekleştirilen "Türkiye'de ve Birleşik Krallık'ta Yükseköğretimde Kalite Çalıştayı" kapsamında iki ülkenin yükseköğretim alanındaki kalite uzmanları bir araya geldi.



Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve British Council Türkiye iş birliğiyle ilk kez düzenlenen "Türkiye'de ve Birleşik Krallık'ta Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Çalıştayı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Ulusal kalite güvencesi sistemlerindeki süreçlerin güvenilirliğinin geliştirilmesi hedeflenen çalıştayda; Birleşik Krallık ve Türkiye'deki ulusal sistemlerle ilgili deneyimler ve uygulamalar paylaşıldı.



Konuya ilişkin açıklama yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK 'ın kurulduğu günden itibaren yoğun şekilde çalıştığına işaret ederek, "Bizim hedefimiz Türkiye'nin koşullarına ve yükseköğretim sistemine uygun, dünya ile konuşabilen basit bir model oluşturabilmek. Son 1 yıldır dünyanın çeşitli bölgesindeki ajanslarla paylaşım toplantıları yapıyoruz. Dünyadaki Avrupa Kalite Ajanslar Birliği Asya ve Amerika'daki Kalite Ajanslar Birliği tam üyelik çalışmalarımız devam ediyor. İngiltere Kalite Ajansı ile toplantı yapma fikri zaten vardı ve bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.



Toplantıya dair bilgi veren Elmas, "Bu toplantının amacı; Türkiye için yaptığımız uygulamaları gelecekteki gelişimi konusunda birikimlerden faydalanmak, bizim de onlara katacağımız şeyler olabilir. Bu bir paylaşım toplantısı. Daha sonra uluslararası bir kalite konferansına dönebilir. Sonuç bildirilerini de paylaşacağız. Dünya çok hızlı değişiyor, değişim eğrisi yukarı doğru çıkıyor ve bütün insanlar değişimi yönetme peşinde. Bu değişimi yönetmenin tek bir yolu var sistem kurmak. Sistem kurabilirse insanlar bu değişime adapte olabilir. Bu sistemi de kuran ve ölçen mekanizmalar kalite ve akreditasyon. Bu kurulu tüm dünya ile konuşan, tüm dünyanın kabul ettiği ama ülkemizin şartlarına da uygun düzenlemelerle ileri taşımak istiyoruz. Bu konuda da çok hızlı yol aldık" diye konuştu.



Kalite konusunun dünyada kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Elmas, "Çünkü değişimin yönetmenin başka bir yolu yok. Bütün dünya artık bu konuda yoğun çalışıyor. Üniversiteleri, dünyayı bir kalıba sokmak mümkün değil. Bizim de modelimiz bunu karşılayacak süreçte. Üniversitelerin system kurmasını istiyoruz. Zaten misyonlarını, vizyonlarını açıklıyorlar. Biz istiyoruz ki; bunları uygulasınlar, sonuçlarına baksınlar ve bunları kıyaslasınlar dünya ile. Üniversitelerimizin aslında bir kalite ajansı gibi çalışmasını istiyoruz. Bu kaliteden üniversiteler sorumlu. Ülkemizde bunları uygulayan üniversiteler yüzde 25-30 civarında ama hızla yükseliyor" şeklinde konuştu.



YÖKAK'ın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise 4 temel alanda faaliyet gösteren bir ulusal kuruluş olduklarını söyleyerek, "Bunlardan ilki yükseköğretim kurumlarımızda, üniversitelerimizde iç kalite güvence sistemlerinin yapılandırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak. İkincisi; program akreditasyonu ülkemizde gönüllü süreçlerle yürüyor. Kalite kurulu bu kuruluşların yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütüyor. Bir diğer faaliyet alanımız ülkemizde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerimizde yaygınlaşmasını sağlamak. Son olarak da dış değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi. Dış değerlendirme de üniversitelerimizde eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı boyutuyla YÖKAK tarafından yapılıyor. Bu uluslarası iş birliklerine çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.



British Council Türkiye Eğitim Direktörü Ayşen Güven de Yükseköğretim Kalite Kurulu Yükseköğretim Kurulu ile çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, "Kaliteler konusunda iş birliği alanımız şimdiye kadar hep üniversitelerdeki ingilizce ile ilgili oldu. Özellikle eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde İngilizce'nin kalitesini iyileştirmeye yönelik. İngilizce ile ilgili zaten bir iş birliğimiz vardı. Bu iş birliğimizden yola çıkarak aslında iki ülke arasındaki yükseköğretimde kalite konusundaki işbirliklerimizi artırmak ve geliştirmek istiyoruz.



İşbirliklerimi hangi alanlarda ve nasıl geliştirebiliriz konusunda fikir alışverişi yapmak aslında bugünkü toplantımızın amacı" açıklamasında bulundu.



Çalıştaya; YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ve British Council Türkiye Eğitim Direktörü Ayşen Güven'in yanı sıra Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, British Council Ülke Direktörü Cherry Gough, Birleşik Krallık Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı (QAA) CEO'su Douglas Blackstock, Dundee Üniversitesi ve Londra Üniversitesi-Goldsmith temsilcileri, YÖKAK kurul üyeleri, Birleşik Krallık Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı temsilcileri, Türkiye'den ve Birleşik Krallık'tan yükseköğretim kurumu yöneticileri, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı değerlendirme takım üyeleri, kurul uzmanları ve öğrenciler katıldı. - ANKARA