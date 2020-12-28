Türkiye ve Birleşik Krallık ticaret anlaşması imzalanacak - Son Dakika

Türkiye ve Birleşik Krallık ticaret anlaşması imzalanacak

28.12.2020 12:08
Türkiye ve Birleşik Krallık ticaret anlaşması imzalanacak, System.String[]

Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanmasının planlandığını açıkladı.

Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanmasının planlandığını açıkladı. Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı anlaşmanın 29 Aralık Salı günü imzalanacağını duyurdu.

Truss yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki mevcut ticaret ilişkisini aynı

şekilde sürdüreceğini vurguladı ve "Bu hafta imzalamayı planladığımız anlaşma gümrük vergisi alınmayan düzenlemeleri sürdürecek ve ticaret ilişkimizi destekleyecek. Birleşik Krallık'ta imalat, otomotiv ve çelik sektöründe binlerce istihdam için netlik sağlayacak" dedi.İmzalanacak anlaşmanın, gümrük vergisiz ticaret anlaşmalarını da içerdiğini belirten Truss, "Anlaşma, geçen yıl 18.6 milyar sterlin (25.25 milyar dolar) değerindeki ticaret ilişkimizin gelişmesini desteklemeye yardımcı olacak" dedi. Truss, anlaşmanın aynı zamanda, Birleşik Krallık genelinde imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işin korunmasını da destekleyeceğini ekledi.Truss, iki ülke arasında daha ayrıntılı bir anlaşmaya ise yakında ulaşılacağına inandığını belirtti.


Birleşik Krallık, Türkiye, Aralık, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Birleşik Krallık ticaret anlaşması imzalanacak - Son Dakika Ekonomi


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