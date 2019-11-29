Son Dakika Haberleri: Türkiye ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü
Son Dakika Güncel Türkiye ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü - Son Dakika

Türkiye ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyetlerinin, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşmek üzere bugün Ankara'da ikinci kez bir araya geldiğini bildirdi.

Türkiye ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyetlerinin, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşmek üzere bugün Ankara'da ikinci kez bir araya geldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyetlerinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşmek üzere bugün Ankara'da ikinci kez bir araya geldiklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla ortak çabaları sonuç odaklı olarak geliştirmenin önemi ve aciliyeti konusunda mutabık kalmışlardır. Türkiye ve BMMYK, Suriyeliler için kalıcı insani çözümler de dahil olmak üzere, mültecilere ilişkin tüm konularda yakın çalışmaya devam edecektir. Her iki taraf görüşmelerin üçüncü turu için 2020'nin başında Cenevre'de bir araya gelme konusunda uzlaşmaya varmışlardır" ifadelerine yer verildi.

(İlker Turak/İHA)

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım
Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak "Türkler Geliyor" filminin fragmanı görücüye çıktı Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:52:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]