Türkiye ve Bosna-Hersek'ten ilaç sektöründe dev anlaşma - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Bosna-Hersek'ten ilaç sektöründe dev anlaşma - Son Dakika Ekonomi

Türkiye ve Bosna-Hersek'ten ilaç sektöründe dev anlaşma

7 saat önce

Mas İlaç Yatırım A.Ş ile Bosna-Hersek'li ilaç üreticisi Zada Pharmaceuticals iş birliğine gitti.

Türkiye ve Bosna-Hersek'ten ilaç sektöründe dev anlaşma, System.String[]

Mas İlaç Yatırım A.Ş ile Bosna-Hersek'li ilaç üreticisi Zada Pharmaceuticals iş birliğine gitti.


Spektral Holding iştiraklerinden ve dünyada en fazla patente sahip ilaç yatırım şirketlerinden Mas İlaç Yatırım A.Ş ile Bosna-Hersek'li ilaç üreticisi Zada Pharmaceuticals arasında uluslararası ilaç üretimi ve satışı konusunda anlaşma imzalandı. Anlaşma; bir anti-karsinojenik, iki antidiyabetik, bir antiviral, bir antienflamatuar ve bir de pro-somatropik formulasyon içeren patent portfolyosunun lisans sözleşmelerini kapsıyor. İki ülke arasındaki ilk biyosötik teknoloji transferi olan bu lisans devirleriyle 24 ilaç ruhsatı, iki ay içinde onaylanıp, ürünlerin ilk 10 adeti üç ay içinde önce Bosna-Hersek, sonra da Türkiye, Benelüks ülkeleri ve Batı Avrupa genelinde piyasaya sürülecek. İmzalanan protokol uyarınca iki taraf üretim ve pazarlama konusunda birlikte yürüyecek.


"Türkiye'nin milli ilaçlarını tüm dünyaya dağıtmak istiyoruz"


Konuyla ilgili açıklama yapan Mas İlaç Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Can Alkoçlar, "Özellikle öncelik verdiğimiz alanlar kanser ve şeker hastalıkları. İlk faz ilaçların raflarda yerini bulmasından sonra hedeflediğimiz diğer alanlar ise akut viral ve bakteriyel enfeksiyonlar olacak. Patentlenmiş buluşların ürün ve finansal gelire dönüşmesi önemli ve zaman isteyen bir konu. Bizler patentleşmeden, kurumsallaşmaya, finansmandan ürüne dönüşmeye kadar olan tüm aşamalarda mucitlerimize destek olmak istiyoruz. Türkiye'nin milli ilaçlarını tüm dünyaya dağıtmak istiyoruz" diye konuştu.


Türkiye'nin hemen her alanda binlerce üretici beyne sahip olduğunu, amaçlarının bu dev kaynağa yatırım yapıp tüm insanlığa hizmet etmek olduğunu vurgulayan Alkoçlar, bu zamana kadar kendini ifade edememiş ya da keşfedilmemiş insan kaynaklarına destek olmayı amaç edindiklerini kaydederek, bu kaynağın Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Bosna - Hersek, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
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