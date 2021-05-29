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Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası bulunanların Kovid-19 testinden muaf tutulduğu uygulama sürüyor - Son Dakika

Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası bulunanların Kovid-19 testinden muaf tutulduğu uygulama sürüyor

29.05.2021 17:39
Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası bulunanların Kovid-19 testinden muaf tutulduğu uygulama sürüyor, System.String[]

Türkiye ve Bulgaristan arasında bağışıklık/aşı sertifikası şartlarını yerine getirenlerin ülkeye girişlerde Kovid-19 testi ve karantinadan muaf tutulduğu uygulama devam ediyor.

Türkiye ve Bulgaristan arasında bağışıklık/aşı sertifikası şartlarını yerine getirenlerin ülkeye girişlerde Kovid-19 testi ve karantinadan muaf tutulduğu uygulama devam ediyor.

Edirne'den Bulgaristan'a gidenler, aşı kartlarını göstererek Kovid-19 testinden muaf olarak ülkeye giriş yapıyor.

Bulgaristan'dan gelenler de Kapıkule Sınır Kapısı'nda aşı kartlarını göstererek aynı muafiyetlerle Türkiye'ye giriş yapabiliyor.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı iki doz aşıyı yaptırmış olan vatandaşların Kovid-19 testinden muaf tutulması uygulamasının dün itibariyle başladığını hatırlattı.

Havaların ısınmasıyla aşı programında da ilerleme olduğunu belirten Uysal, "Edirne'mize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bulgaristan'dan gelen kişilerin ikinci doz aşıyı en az 14 gün önce yaptırmış olması şartıyla bu karara vardık. Bizde 2 doz aşısını yaptırmış olan, Kovid-19 bağışıklığının gelişmiş olduğuna inandığımız kişiler ve Bulgar makamlarınca aşı kartı verilen kişilere karşılıklı test muafiyeti getirildi. Ayrıca 18 yaş altındaki kişiler girişlerinde ebeveynleriyle birlikteyse yine test istenmeyecek. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı, Bulgaristan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası bulunanların Kovid-19 testinden muaf tutulduğu uygulama sürüyor - Son Dakika


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