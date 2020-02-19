Türkiye ve Cibuti, büyükelçilikleri için arsa takas protokolü yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye ve Cibuti, büyükelçilikleri için arsa takas protokolü yaptı - Son Dakika

Türkiye ve Cibuti, büyükelçilikleri için arsa takas protokolü yaptı

12 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Yusuf, iki ülkenin büyükelçilikleri için arsa takas protokolü imzaladı.

Türkiye ve Cibuti, büyükelçilikleri için arsa takas protokolü yaptı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Yusuf, iki ülkenin büyükelçilikleri için arsa takas protokolü imzaladı.

Protokole ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ve bölgesel meseleleri konuştuk. Kardeş Cibuti ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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