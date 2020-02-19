Türkiye ve Cibuti, büyükelçilikleri için arsa takas protokolü yaptı - Son Dakika

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Türkiye ve Cibuti, büyükelçilikleri için arsa takas protokolü yaptı
12 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Yusuf, iki ülkenin büyükelçilikleri için arsa takas protokolü imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:22 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Yusuf, iki ülkenin büyükelçilikleri için arsa takas protokolü imzaladı.
Protokole ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ve bölgesel meseleleri konuştuk. Kardeş Cibuti ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." ifadesini kullandı.
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