Türkiye Ve Dünya'da Bir İlk: Covid-19 Güvenilirlik Sertifikasına Sahip Estetik Merkezi: Vanity Estetik - Son Dakika

Türkiye Ve Dünya'da Bir İlk: Covid-19 Güvenilirlik Sertifikasına Sahip Estetik Merkezi: Vanity Estetik

15.01.2021 14:26
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Türkiye Ve Dünya'da Bir İlk: Covid-19 Güvenilirlik Sertifikasına Sahip Estetik Merkezi: Vanity Estetik, System.String[]

Türkiye'de ticaret bakanlığının da desteklediği sertifikalar arasında bulunan Temos Covid-19 Güvenilirlik sertifikasına Türkiye ve Dünya'da sahip olan ilk estetik hastanesi Vanity Estetik oldu!

2016 yılında Op.Dr. Güray Yeşiladalı ve iki çocukluk arkadaşı tarafından kurulan Vanity Estetik, Temos Covid-19 Güvenilirlik sertifikası için gerekli olan 100'e yakın kriteri başarıyla geçerek Türkiye'de ve aynı zamanda Dünya'da Covid-19 Güvenilirlik sertifikası almaya hak kazanan ilk Estetik merkezi unvanına sahip olmuş oldu.

Almanya'da 2010 yılında kurulan TEMOS, sağlık alanında hizmet veren kuruluşlara tıbbi ve hizmet kalite alanında kendilerini geliştirme fırsatı sunan bir akreditasyon şirketidir. Dünya genelinde 13 ülkede ofisi bulunan TEMOS, pandemi ile birlikte sağlık sektöründe covid-19 önlemleri alarak kendilerini geliştirmek isteyen hastaneler için korona virüs tedbirleri kapsamında 8.sertifikasyon programı olan Covid-19 Güvenilirlik sertifikası vermeye başladı. Türkiye'de toplam 8 firma TEMOS'un sertifika programına katılmış olmakla birlikte Covid-19 Güvenilirlik sertifikasına toplamda 6 özel hastane sahip olurken Vanity Estetik'te bu sertifikayı alarak Türkiye ve Dünya'da alan ilk ''estetik merkezi'' oldu.

Misyonu; sıcaklığı, güveni ve alanında uzman ekibi ile ulaşılabilir lüks seviyesinde estetik ve güzellik çözümlerini, yüksek deneyim ve memnuniyet ile hastalarıyla buluşturmak olan Vanity, TEMOS covid-19 Güvenilirlik sertifikasını alan ilk estetik merkezi olarak, bunu bir kez daha göstermiş oldu.

Vanity Estetik kurucusu ve birçok uluslararası prestijli sertifikaya sahip olan Op. Dr. Güray Yeşiladalı, süreçleri başarıyla tamamladıkları için çok mutlu olduğunu ve bu zorlu pandemi döneminde her şeyden önce hastalarının sağlığını düşündükleri için gereken önlemleri sürecin en başından beri aldıklarını belirtti. Dışarıdan özerk bir kurum tarafından isteyerek bir denetime tabii tutulduklarını ve bu süreç sonunda 100'e yakın kriteri başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan Dünya'da ilk estetik hastane oldukları için çok gururlu olduğunu iletti. Vanity Estetik olarak aldıkları sertifika süreci sonrasında TEMOS'un kendilerine yaptıkları geri bildirimlerin de çok değerli olduğunu, daha fazla hasta memnuniyeti ve güvenilirliği için gereken önlemleri almaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye'nin estetik turizminde çok önemli bir konumda olduğunu ve pandemi döneminde de Covid-19 ile ilgili önlemleri alarak tüm dünyadan hasta ağırlamaya devam ettiklerini söyleyen Dr. Güray Yeşiladalı: 'Hastalarımızın bize olan güvenini belgelendirmek ve bizi tercih etmek isteyen hastalarımızın da gönül rahatlığı ile bizlerle iletişimde olmasını istedik.'

https://www.vanityclinic.com/tr/

Koronavirüs, Almanya, Türkiye, Estetik, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Advertorial Sondakika Türkiye Ve Dünya'da Bir İlk: Covid-19 Güvenilirlik Sertifikasına Sahip Estetik Merkezi: Vanity Estetik - Son Dakika


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