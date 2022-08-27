Ağrı Dağı'na tırmanan yerli ve yabancı dağcıların sayısı artıyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı'na tırmanan yerli ve yabancı dağcıların sayısı artıyor

27.08.2022 12:20
Ağrı Dağı'na tırmanan yerli ve yabancı dağcıların sayısı artıyor

Türkiye ve dünyada dağcılık sporunun yaygın yapıldığı dağlar arasında yer alan Ağrı Dağı, yılın her mevsimi dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ağırlıyor.

Türkiye ve dünyada dağcılık sporunun yaygın yapıldığı dağlar arasında yer alan Ağrı Dağı, yılın her mevsimi dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ağırlıyor.

Denizden yüksekliği 5 bin 137 metreyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, yılın her dönemi zirvesinde erimeyen karlı görüntüsü ve doğal güzellikleriyle Avrupa ülkeleri ve İran başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı dağcının ilgisini çekiyor.

Doğubayazıt ilçesine gelen dağcılar, çevirme köyünde rehberler eşliğinde başladıkları zirve tırmanışını 3 günde tamamlıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, AA muhabirine, Ağrı Dağı'nın tırmanış açısından dünyanın en önemli dağları arasında yer aldığını söyledi.

"Maalesef terör nedeniyle uzun bir süre kapalı kaldı"

Ağrı Dağı'nın sadece dağcılık anlamında çekim noktası olmadığını ve Nuh'un Gemisi ile kutsal din ve kitaplarda da bahsedildiği için ilgi gördüğünü ifade eden Başar, şöyle konuştu:

"Ağrı Dağı dünyadaki tüm dağcıların mutlaka çıkmak istediği bir dağdır. Maalesef terör nedeniyle uzun bir süre kapalı kaldı. Son iki yılda güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarla dağ, turizme açılmış durumda ve dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcu Ağrı Dağı'na çıkıyor. Ağrı Dağı ulaşım açısından çok kolay. Ağrı, Iğdır ve Van havaalanları çok yakın. Güvenli bir şekilde seyahat edilerek bölgeye gelinebiliyor. Tırmanış açısından yüksek irtifa zorluklarının haricinde çok fazla zorluğu olan bir dağ değil. Dağın diğer kendi özelliklerinden dolayı dünyadaki tüm dağcılar mutlaka buraya gelmek istiyor. Ağrı Dağı ile ilgili yapılacak çok iş var."

Başar, Ağrı Dağı'nı yılda 30 bin dağcının ziyaret edebileceğini belirterek, bölgeye gelen sporcu sayısının da her geçen gün arttığını dile getirdi.

"Dağımıza çok insan çıkartacağız ama dağımızı koruyacağız"

Tırmanışları sürdürülebilir dağcılık kapsamında düşünmeleri ve dağı korumaları gerektiğini aktaran Başar, "İran'da dağcılık çok yaygın bir spor branşı ve bundan dolayı İran'dan çok fazla dağcı, tırmanış için Ağrı Dağı'na geliyor. Bizim dikkat etmemiz gereken konu, kuralların dağda konulması gerekiyor. Giriş ücretlerinin kontrol altında olması gerekiyor. Dağın temizliği çok önemli. Özellikle çöp yönetimi çok önemli. Bu spor yapılırken dağlarımızın korunması ve sürdürülebilir dağcılık konseptinde yapılmasına federasyon olarak çok önem veriyoruz. Bu konuda çalışmalar var. Dağımıza çok insan çıkartacağız ama dağımızı koruyacağız." diye konuştu.

Salgın sonrası tırmanış ve doğa sporlarına ilginin arttığına işaret eden Başar, çok sayıda yerli ve yabacı sporcuların Ağrı, Süphan, Kaçkar ve Erciyes dağlarına tırmanış için geldiğini anlattı.

Ağrı Dağı'nda kontrolsüz bazı çıkışlar nedeniyle çöp yönünde sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Başar, Valiliğin çalışmalarıyla bu sorunun da çözüleceğini kaydetti.

Başar, pazar günü başlayacak "30 Ağustos Zafer Haftası Uluslararası Ağrı Dağı Tırmanışı"na 8 ülkeden 30 sporcunun ve Türkiye'den de 70 sporcu olmak üzere toplam 100 sporcunun katılacağını söyleyerek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı zirvede Türk bayrağı açarak kutlayacaklar. Yine aynı şekilde federasyonumuz Kütahya'da Spor Tırmanış Zafer Kupası'nı gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullar eriyor 5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullar eriyor 'Anadolu Parsı' unvanı için 70'inci tırmanışını Artvin'de yaptı 'Anadolu Parsı' unvanı için 70'inci tırmanışını Artvin'de yaptı
Kaynak: AA

Toros Dağları, Türkiye, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'na tırmanan yerli ve yabancı dağcıların sayısı artıyor - Son Dakika

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