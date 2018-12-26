Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

1 saat önce

-------------------------------------------------------------------26/12 14: 30 Kapasite kullanım oranı26/12 14: 30 Reel kesim güven endeksi28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/12 10: 00 Dış ticaret...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

--------------------------------------------------------------------

26/12   14: 30    Kapasite kullanım oranı

26/12   14: 30    Reel kesim güven endeksi

28/12   10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/12   10: 00    Dış ticaret açığı

--------------------------------------------------------------------

DÜNYA (TSİ)

--------------------------------------------------------------------

27/12   16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

27/12   18: 00     ABD tüketici güven endeksi

27/12   18: 00     ABD yeni konut satışları

28/12   16: 00      Almanya TÜFE, öncü

28/12   17: 45     ABD Chicago PMI

28/12   18: 00     ABD bekleyen konut satışları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:06 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu Asgari Ücret Zammının Ardından İşsizlik Maaşları da Yükseldi! İşte Yeni Maaşlar

ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 10:15:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]