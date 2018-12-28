Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

46 dakika önce

-------------------------------------------------------------------28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/12 10: 00 Dış ticaret açığı--------------------------------------------------------------------DÜNYA (TSİ)--------------------------------------------------------------------28/12 16: 00 Almanya.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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28/12   10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/12   10: 00    Dış ticaret açığı

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DÜNYA (TSİ)

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28/12   16: 00      Almanya TÜFE, öncü

28/12   17: 45      ABD Chicago PMI

28/12   18: 00     ABD bekleyen konut satışları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:02 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ekonomi
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