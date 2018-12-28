Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
46 dakika önce
-------------------------------------------------------------------28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/12 10: 00 Dış ticaret açığı--------------------------------------------------------------------DÜNYA (TSİ)--------------------------------------------------------------------28/12 16: 00 Almanya.
TÜRKİYE
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28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/12 10: 00 Dış ticaret açığı
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DÜNYA (TSİ)
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28/12 16: 00 Almanya
TÜFE, öncü
28/12 17: 45 ABD
Chicago PMI
28/12 18: 00 ABD bekleyen konut satışları
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:02 Kaynak: DHA
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