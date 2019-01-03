Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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03/01 10: 00 TÜFE/ ÜFE
04/01 11: 00 Dış ticaret açığı
07/01 17: 30 Hazine nakit dengesi
11/01 10: 00 Cari denge
11/01 14: 30 TCMB
beklenti anketi
14/01 10: 00 Sanayi üretimi
15/01 10: 00 İşsizlik
15/01 11: 00 Bütçe dengesi
16/01 14: 00 TCMB politika faizi
22/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
23/01 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/01 14: 30 Kapasite kullanım oranı
25/01 14: 30 Reel kesim güven endeksi
31/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10: 00 Turizm gelirleri
31/01 10: 00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA TSİ
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03/01 16: 15 ABD
ADP özel sektör istihdamı
03/01 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
03/01 18: 00 ABD ISM imalat endeksi
04/01 11: 55 Almanya
hizmetler PMI, nihai
04/01 11: 55 Almanya işsizlik
04/01 12: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI
04/01 16: 30 ABD tarım dışı istihdam
04/01 16: 30 ABD işsizlik
04/01 16: 30 ABD ortalama saatlik ücretler
07/01 10: 00 Almanya sanayi siparişleri
07/01 10: 00 Almanya perakende satışlar
07/01 13: 00 Euro bölgesi perakende satışlar
07/01 18: 00 ABD fabrika siparişleri
07/01 18: 00 ABD ISM hizmetler endeksi