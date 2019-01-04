Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

11 dakika önce

---------------------------------------------------------------------04/01 11: 00 Dış ticaret açığı07/01 17: 30 Hazine nakit dengesi11/01 10: 00 Cari denge 11/01 14: 30 TCMB beklenti anketi14/01 10: 00 Sanayi üretimi 15/01 10: 00 İşsizlik 15/01 11: 00 Bütçe dengesi 16/01 14: 00 TCMB politika.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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04/01         11: 00    Dış ticaret açığı

07/01         17: 30    Hazine nakit dengesi

11/01         10: 00    Cari denge     

11/01         14: 30     TCMB beklenti anketi

14/01         10: 00    Sanayi üretimi                 

15/01         10: 00    İşsizlik                       

15/01         11: 00    Bütçe dengesi             

16/01         14: 00    TCMB politika faizi       

22/01         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

23/01         10: 00    Tüketici güven endeksi     

25/01         14: 30    Kapasite kullanım oranı    

25/01         14: 30    Reel kesim güven endeksi

31/01         10: 00    Ekonomik güven endeksi  

31/01         10: 00    Turizm gelirleri                

31/01         10: 00    Giriş çıkış yapanlar          

31/01         10: 00    Dış ticaret açığı, nihai      

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DÜNYA     TSİ

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04/01        11: 55     Almanya hizmetler PMI, nihai   

04/01        11: 55    Almanya işsizlik                      

04/01        12: 00    Euro bölgesi hizmetler PMI

04/01        16: 30     ABD tarım dışı istihdam   

04/01        16: 30    ABD işsizlik                    

04/01        16: 30    ABD ortalama saatlik ücretler

07/01        10: 00    Almanya sanayi siparişleri    

07/01        10: 00    Almanya perakende satışlar  

07/01        13: 00    Euro bölgesi perakende satışlar

07/01        18: 00    ABD fabrika siparişleri           

07/01        18: 00    ABD ISM hizmetler endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:05 Kaynak: DHA

TCMB, Ekonomi
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