Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

43 dakika önce

----------------------------------------------------------------------TÜRKİYE----------------------------------------------------------------------07/01 17: 30 Hazine nakit dengesi11/01 10: 00 Cari denge 11/01 14: 30 TCMB beklenti anketi14/01 10: 00 Sanayi üretimi 15/01 10: 00 İşsizlik 15/01 11:...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
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TÜRKİYE

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07/01         17: 30    Hazine nakit dengesi

11/01         10: 00    Cari denge    

11/01         14: 30    TCMB beklenti anketi

14/01         10: 00    Sanayi üretimi                

15/01         10: 00    İşsizlik                      

15/01         11: 00    Bütçe dengesi            

16/01         14: 00    TCMB politika faizi      

22/01         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

23/01         10: 00    Tüketici güven endeksi    

25/01         14: 30    Kapasite kullanım oranı   

25/01         14: 30    Reel kesim güven endeksi

31/01         10: 00    Ekonomik güven endeksi 

31/01         10: 00    Turizm gelirleri               

31/01         10: 00    Giriş çıkış yapanlar         

31/01         10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

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DÜNYA     TSİ

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7 OCAK PAZARTESİ

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JAPONYA                            03: 30                     Bileşik PMI

 JAPONYA                           03: 30                     Servis PMI

ALMANYA                          10: 00                     Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA                          10: 00                     Fabrika Siparişleri YoY

ALMANYA                          11: 30                     İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ                 13: 00                     Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ                 13: 00                     Perakende Satışlar YoY

ABD                                      18: 00                     Fabrika Siparişleri

ABD                                      18: 00                     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                                      18: 00                     İmalat Dışı ISM Endeksi

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8 OCAK SALI

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JAPONYA                            08: 00                     Tüketici Güven Endeksi

ALMANYA                          10: 00                     Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA                          10: 00                     Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                              10: 45                     Ticaret Dengesi

EURO BÖLGESİ                 13: 00                     Tüketici Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ                 13: 00                     Ekonomik Güven Endeksi

ABD                                      16: 30                     Ticaret Dengesi

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9 OCAK ÇARŞAMBA

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ALMANYA                          10: 00                     Ticaret Dengesi

ALMANYA                          10: 00                     İhracat MoM

ALMANYA                          10: 00                     İthalat MoM

FRANSA                              10: 45                     Tüketici Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ                 13: 00                     İşsizlik Oranı

ABD                                      15: 00                     MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                      18: 30                     DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                      18: 30                     DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                      18: 30                     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                                      18: 30                     DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                      18: 30                     DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                      18: 30                     DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                      22: 00                     FOMC Toplantı Tutanakları

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10 OCAK PERŞEMBE

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JAPONYA                            02: 50                     Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                            02: 50                     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                            02: 50                     Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                            02: 50                     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                                      04: 30                     TÜFE YoY

ÇİN                                      04: 30                     ÜFE YoY

JAPONYA                            08: 00                     Öncü Göstergeler

FRANSA                              10: 45                     Sanayi Üretimi MoM

FRANSA                              10: 45                     Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                              10: 45                     İmalat Üretimi MoM

FRANSA                              10: 45                     İmalat Üretimi YoY

ABD                                      16: 30                     Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                      16: 30                     Devam Eden Başvurular

ABD                                      18: 00                     Toptan Satış Stokları MoM

ABD                                      18: 30                     EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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11 OCAK CUMA

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JAPONYA                            02: 30                     Hanehalkı Harcamaları YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30                     Ticaret Dengesi

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30                     Sanayi Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30                     Sanayi Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30                     İmalat Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30                     İmalat Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30                     GDP (MoM)

ABD                                    16: 30                     TÜFE MoM

ABD                                    16: 30                     Çekirdek TÜFE MoM

ABD                                    16: 30                     TÜFE YoY

ABD                                    16: 30                     Çekirdek TÜFE YoY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:05 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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