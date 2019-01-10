Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

2 saat önce

----------------------------------------------------------------------TÜRKİYE----------------------------------------------------------------------11/01 10: 00 Cari denge 11/01 14: 30 TCMB beklenti anketi14/01 10: 00 Sanayi üretimi 15/01 10: 00 İşsizlik 15/01 11: 00 Bütçe dengesi 16/01 14: 00...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
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TÜRKİYE

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11/01         10: 00    Cari denge  

11/01         14: 30    TCMB beklenti anketi

14/01         10: 00    Sanayi üretimi              

15/01         10: 00    İşsizlik                    

15/01         11: 00    Bütçe dengesi          

16/01         14: 00    TCMB politika faizi    

22/01         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

23/01         10: 00    Tüketici güven endeksi  

25/01         14: 30    Kapasite kullanım oranı 

25/01         14: 30    Reel kesim güven endeksi

31/01         10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/01         10: 00    Turizm gelirleri             

31/01         10: 00    Giriş çıkış yapanlar       

31/01         10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

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DÜNYA                                TSİ

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10 OCAK PERŞEMBE

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JAPONYA                  02: 50  Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                  02: 50  Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                  02: 50  Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                  02: 50  Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                            04: 30  TÜFE YoY

ÇİN                            04: 30  ÜFE YoY

JAPONYA                  08: 00  Öncü Göstergeler

FRANSA                    10: 45  Sanayi Üretimi MoM

FRANSA                    10: 45  Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                    10: 45  İmalat Üretimi MoM

FRANSA                    10: 45  İmalat Üretimi YoY

ABD                           16: 30  Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                           16: 30  Devam Eden Başvurular

ABD                           18: 00  Toptan Satış Stokları MoM

ABD                           18: 30  EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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11 OCAK CUMA

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JAPONYA                   02: 30  Hanehalkı Harcamaları YoY

BİRLEŞİK KRALLIK   12: 30   Ticaret Dengesi

BİRLEŞİK KRALLIK   12: 30   Sanayi Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK   12: 30   Sanayi Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK   12: 30   İmalat Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK   12: 30   İmalat Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK   12: 30   GDP (MoM)

ABD                            16: 30    TÜFE MoM

ABD                            16: 30    Çekirdek TÜFE MoM

ABD                            16: 30    TÜFE YoY

ABD                            16: 30    Çekirdek TÜFE YoY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:07 Kaynak: DHA

TCMB, Ekonomi
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