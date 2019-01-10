Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

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TÜRKİYE
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11/01 10: 00 Cari denge
11/01 14: 30 TCMB
beklenti anketi
14/01 10: 00 Sanayi üretimi
15/01 10: 00 İşsizlik
15/01 11: 00 Bütçe dengesi
16/01 14: 00 TCMB politika faizi
22/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
23/01 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/01 14: 30 Kapasite kullanım oranı
25/01 14: 30 Reel kesim güven endeksi
31/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10: 00 Turizm gelirleri
31/01 10: 00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA TSİ
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10 OCAK PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04: 30 TÜFE YoY
ÇİN 04: 30 ÜFE YoY
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
FRANSA 10: 45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 10: 45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 10: 45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 10: 45 İmalat Üretimi YoY
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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11 OCAK CUMA
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JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Sanayi Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İmalat Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İmalat Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 GDP (MoM)
ABD 16: 30 TÜFE MoM
ABD 16: 30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 16: 30 TÜFE YoY
ABD 16: 30 Çekirdek TÜFE YoY