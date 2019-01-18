Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

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TÜRKİYE
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22/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
23/01 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/01 14: 30 Kapasite kullanım oranı
25/01 14: 30 Reel kesim güven endeksi
31/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10: 00 Turizm gelirleri
31/01 10: 00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA TSİ
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18 OCAK CUMA
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JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 12: 30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 12: 30 Perakende Satışlar YoY
ABD 17: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17: 15 İmalat Üretimi
ABD 17: 15 Kapasite Kullanımı
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi
Endeksi