Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

39 dakika önce

----------------------------------------------------------------------TÜRKİYE----------------------------------------------------------------------22/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/01 10: 00 Tüketici güven endeksi 25/01 14: 30 Kapasite kullanım oranı25/01 14: 30 Reel kesim...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
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TÜRKİYE

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22/01         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

23/01         10: 00    Tüketici güven endeksi 

25/01         14: 30    Kapasite kullanım oranı

25/01         14: 30    Reel kesim güven endeksi

31/01         10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/01         10: 00    Turizm gelirleri            

31/01         10: 00    Giriş çıkış yapanlar      

31/01         10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

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DÜNYA                                TSİ

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18 OCAK CUMA

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JAPONYA                            02: 30     TÜFE YoY

JAPONYA                            02: 30     Çekirdek TÜFE YoY

JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                            07: 30     Kapasite Kullanımı MoM

JAPONYA                            07: 30     Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                            07: 30     Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE                          12: 30     Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE                          12: 30     Perakende Satışlar YoY

ABD                                      17: 15     Sanayi Üretimi MoM

ABD                                      17: 15     İmalat Üretimi

ABD                                      17: 15     Kapasite Kullanımı

ABD                                      18: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:04 Kaynak: DHA

Ekonomi
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