Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

----------------------------------------------------------------------TÜRKİYE----------------------------------------------------------------------23/01 10: 00 Tüketici güven endeksi25/01 14: 30 Kapasite kullanım oranı25/01 14: 30 Reel kesim güven endeksi31/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/01 10: 00 Turizm gelirleri31/01 10: 00 Giriş çıkış yapanlar31/01 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA---------------------------------------------------------------------------------------------23 OCAK ÇARŞAMBA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 50 Ticaret DengesiJAPONYA 02: 50 İhracat YoYJAPONYA 02: 50 İthalat YoYABD 15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD 18: 00 Richmond Fed İmalat EndeksiEURO BÖLGESİ 18: 00 Tüketici Güveni---------------------------------------------------------------------------------------------24 OCAK PERŞEMBE TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıJAPONYA 03: 30 İmalat PMIJAPONYA 08: 00 Öncü GöstergelerFRANSA 11: 15 İmalat PMIFRANSA 11: 15 Servis PMIFRANSA 11: 15 Bileşik PMIALMANYA 11: 30 İmalat PMIALMANYA 11: 30 Servis PMIALMANYA 11: 30 Bileşik PMIEURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMIEURO BÖLGESİ 12: 00 Servis PMIEURO BÖLGESİ 12: 00 Bileşik PMIEURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Gösterge Faiz OranıEURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Marjinal Faiz OranıEURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Mevduat Faiz OranıABD 16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 16: 30 Devam Eden BaşvurularABD 17: 45 Bileşik PMIABD 17: 45 İmalat PMIABD 17: 45 Servis PMIABD 18: 00 Öncü GöstergelerABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiABD 19: 00 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 19: 00 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 19: 00 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 19: 00 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep---------------------------------------------------------------------------------------------25 OCAK CUMA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA 12: 00 IFO-İş İklimiALMANYA 12: 00 IFO-BeklentilerALMANYA 12: 00 IFO-Durum DeğerlendirmesiABD 16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı SiparişleriABD 18: 00 Yeni Konut SatışlarıABD 18: 00 Yeni Konut Satışları MoM