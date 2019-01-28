Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

23 dakika önce

------------------------------------------------------------------------------31/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/01 10: 00 Turizm gelirleri 31/01 10: 00 Giriş çıkış yapanlar 31/01 10: 00 Dış...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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31/01         10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/01         10: 00    Turizm gelirleri        

31/01         10: 00    Giriş çıkış yapanlar  

31/01         10: 00    Dış ticaret

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DÜNYA                                     TSİ

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29 OCAK PAZARTESİ

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ABD                                          18: 00     Tüketici güven endeksi

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30 OCAK SALI

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ABD                                          16: 30    ADP özel sektör istihdamı 

ABD                                          18: 00    Bekleyen konut satışları     

ABD                                           22: 00    Fed politika faizi               

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31 OCAK ÇARŞAMBA

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Almanya                                    10: 00   Perakende satışlar

Almanya                                    11: 55   İşsizlik

Euro bölgesi                              13: 00   İşsizlik

 ABD                                          16: 30   Kişisel gelirler

 ABD                                          16: 30   Kişisel harcamalar

 ABD                                          16: 30   Çekirdek PCE

 ABD                                          16: 30   İşsizlik maaş başvuruları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:15 Kaynak: DHA

Ekonomi
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