Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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31/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10: 00 Turizm gelirleri
31/01 10: 00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10: 00 Dış ticaret
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DÜNYA TSİ
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29 OCAK PAZARTESİ
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ABD 18: 00 Tüketici güven endeksi
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30 OCAK SALI
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ABD 16: 30 ADP özel sektör istihdamı
ABD 18: 00 Bekleyen konut satışları
ABD 22: 00 Fed
politika faizi
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31 OCAK ÇARŞAMBA
------------------------------------------------------------------------------- Almanya
10: 00 Perakende satışlar
Almanya 11: 55 İşsizlik
Euro bölgesi 13: 00 İşsizlik
ABD 16: 30 Kişisel gelirler
ABD 16: 30 Kişisel harcamalar
ABD 16: 30 Çekirdek PCE
ABD 16: 30 İşsizlik maaş başvuruları