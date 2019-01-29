Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

1 saat önce

---------------------------------------------------------------------31/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/01 10: 00 Turizm gelirleri 31/01 10: 00 Giriş çıkış yapanlar 31/01 10: 00 Dış ticaret açığı------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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31/01         10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/01         10: 00    Turizm gelirleri           

31/01         10: 00    Giriş çıkış yapanlar     

31/01         10: 00    Dış ticaret açığı

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DÜNYA                           

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29 OCAK SALI                         TSİ

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FRANSA                                 10: 45 Tüketici Güveni

ABD                                        16: 30 Ticaret Dengesi

ABD                                        16: 30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD                                        16: 30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD                                        18: 00 Conf. Board Tüketici Güveni

ABD                                                  Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                                                  Yeni Konut Satışları MoM

ABD                                                  Yeni Konut Satışları

ABD                                                  Toptan Satış Stokları MoM

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30 OCAK ÇARŞAMBA            TSİ

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JAPONYA                               02: 50 Perakende Satışlar MoM

FRANSA                                 09: 30 GDP QoQ

FRANSA                                 09: 30 GDP YoY

ALMANYA                               10: 00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA                                 10: 45 ÜFE MoM

FRANSA                                 10: 45 ÜFE YoY

FRANSA                                 10: 45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA                                 10: 45 Tüketici Harcamaları YoY

EURO BÖLGESİ                    13: 00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ                    13: 00 Tüketici Güveni

ABD                                        15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ALMANYA                               16: 00 TÜFE MoM

ALMANYA                               16: 00 TÜFE YoY

ABD                                        16: 15 ADP İşgücü Değişimi

ABD                                        16: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD                                        16: 30 Çekirdek PCE QoQ

ABD                                        16: 30 Kişisel Harcamalar

ABD                                        18: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD                                        18: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY

ABD                                        18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                        18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                        18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                        18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                                        18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                        18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                        18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                        18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                                        22: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD                                        22: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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31 OCAK PERŞEMBE             TSİ

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JAPONYA                               02: 50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                               02: 50 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

İNGİLTERE                             03: 01 GfK Tüketici Güveni

ÇİN                                          04: 00 İmalat Dışı PMI

ÇİN                                          04: 00 İmalat PMI

ÇİN                                          04: 00 Bileşik PMI

FRANSA                                 10: 45 TÜFE MoM

FRANSA                                 10: 45 TÜFE YoY

ALMANYA                               11: 55 İşsizlikteki Değişim (000's)

ALMANYA                               11: 55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ                    13: 00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ                    13: 00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ                    13: 00 GDP YoY

ABD                                        16: 30 Kişisel Gelirler

ABD                                        16: 30 Kişisel Harcamalar

ABD                                        16: 30 Çekirdek PCE MoM

ABD                                        16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                        16: 30 Çekirdek PCE YoY

ABD                                        16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                                        17: 45 Chicago PMI

ABD                                        18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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1 ŞUBAT CUMA                      TSİ

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JAPONYA                               02: 30 İşsizlik Oranı

JAPONYA                               03: 30 İmalat PMI

ÇİN                                         04: 45 İmalat PMI

FRANSA                                 11: 50 İmalat PMI

ALMANYA                               11: 55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                    12: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE                             12: 30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                    13: 00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                        16: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 İşsizlik Oranı

ABD                                        16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD                                        16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD                                        16: 30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD                                        17: 45 İmalat PMI

ABD                                        18: 00 ISM İmalat Endeksi

ABD                                        18: 00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD                                        18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:02 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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