Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

1 saat önce

---------------------------------------------------------------------31/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/01 10: 00 Turizm gelirleri 31/01 10: 00 Giriş çıkış yapanlar 31/01 10: 00 Dış ticaret açığı------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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31/01         10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/01         10: 00    Turizm gelirleri          

31/01         10: 00    Giriş çıkış yapanlar    

31/01         10: 00    Dış ticaret açığı

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DÜNYA                          

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31 OCAK PERŞEMBE             TSİ

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JAPONYA                               02: 50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                               02: 50 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

İNGİLTERE                             03: 01 GfK Tüketici Güveni

ÇİN                                          04: 00 İmalat Dışı PMI

ÇİN                                          04: 00 İmalat PMI

ÇİN                                          04: 00 Bileşik PMI

FRANSA                                 10: 45 TÜFE MoM

FRANSA                                 10: 45 TÜFE YoY

ALMANYA                               11: 55 İşsizlikteki Değişim (000's)

ALMANYA                               11: 55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ                     13: 00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ                    13: 00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ                    13: 00 GDP YoY

ABD                                        16: 30 Kişisel Gelirler

ABD                                        16: 30 Kişisel Harcamalar

ABD                                        16: 30 Çekirdek PCE MoM

ABD                                        16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                        16: 30 Çekirdek PCE YoY

ABD                                        16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                                        17: 45 Chicago PMI

ABD                                        18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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1 ŞUBAT CUMA                      TSİ

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JAPONYA                               02: 30 İşsizlik Oranı

JAPONYA                               03: 30 İmalat PMI

ÇİN                                         04: 45 İmalat PMI

FRANSA                                 11: 50 İmalat PMI

ALMANYA                              11: 55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                    12: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE                            12: 30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                    13: 00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                        16: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 İşsizlik Oranı

ABD                                        16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD                                        16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD                                        16: 30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD                                        17: 45 İmalat PMI

ABD                                        18: 00 ISM İmalat Endeksi

ABD                                        18: 00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD                                        18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:01 Kaynak: DHA

Japon, Ekonomi
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