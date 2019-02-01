Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

1 saat önce

-----------------------------------------------------------------------------------------------01/02 10: 00 İmalat PMI 01/02 12: 00 İTO perakende fiyatlar 04/02 10: 00 TÜFE, ÜFE 07/02 17: 30 Hazine nakit dengesi 14/02 10: 00 Cari denge 14/02 10: 00 Sanayi üretimi 14/02 14: 30 TCMB beklenti anketi.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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01/02          10: 00    İmalat PMI

 01/02         12: 00    İTO perakende fiyatlar

 04/02         10: 00    TÜFE, ÜFE

 07/02         17: 30    Hazine nakit dengesi

 14/02         10: 00    Cari denge

 14/02         10: 00    Sanayi üretimi

 14/02         14: 30    TCMB beklenti anketi

 15/02         10: 00    İşsizlik

 15/02         11: 00    Bütçe dengesi

 20/02         10: 00    Tüketici güven endeksi

 20/02         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

 22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

 22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

 27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

 28/02         10: 00    Dış ticaret

 28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                         

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1 ŞUBAT CUMA                      TSİ

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JAPONYA                               02: 30 İşsizlik Oranı

JAPONYA                               03: 30 İmalat PMI

ÇİN                                         04: 45 İmalat PMI

FRANSA                                 11: 50 İmalat PMI

ALMANYA                              11: 55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                    12: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE                            12: 30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                    13: 00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                        16: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                                        16: 30 İşsizlik Oranı

ABD                                        16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD                                        16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD                                        16: 30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD                                        17: 45 İmalat PMI

ABD                                        18: 00 ISM İmalat Endeksi

ABD                                        18: 00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD                                        18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:27 Kaynak: DHA

Ekonomi
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