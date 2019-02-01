Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02 10: 00 İmalat PMI
01/02 12: 00 İTO perakende fiyatlar
04/02 10: 00 TÜFE, ÜFE
07/02 17: 30 Hazine nakit dengesi
14/02 10: 00 Cari denge
14/02 10: 00 Sanayi üretimi
14/02 14: 30 TCMB
beklenti anketi
15/02 10: 00 İşsizlik
15/02 11: 00 Bütçe dengesi
20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10: 00 Dış ticaret
28/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 ŞUBAT CUMA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
ÇİN 04: 45 İmalat PMI
FRANSA 11: 50 İmalat PMI
ALMANYA 11: 55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE 12: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 16: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 İşsizlik Oranı
ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 16: 30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 17: 45 İmalat PMI
ABD 18: 00 ISM İmalat Endeksi
ABD 18: 00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi
Endeksi