Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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04/02 10: 00 TÜFE, ÜFE
07/02 17: 30 Hazine nakit dengesi
14/02 10: 00 Cari denge
14/02 10: 00 Sanayi üretimi
14/02 14: 30 TCMB
beklenti anketi
15/02 10: 00 İşsizlik
15/02 11: 00 Bütçe dengesi
20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10: 00 Dış ticaret
28/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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4 ŞUBAT PAZARTESİ TSİ
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BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 13: 00 ÜFE
ABD 18: 00 Fabrika Siparişleri
ABD 18: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 18: 00 Kişisel Gelirler
ABD 18: 00 Kişisel Harcamalar
ABD 18: 00 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 18: 00 Çekirdek PCE
ABD 18: 00 Yıllıklandırılmış GDP
ABD 18: 00 Kişisel Harcamalar
ABD 18: 00 Çekirdek PCE
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5 ŞUBAT SALI TSİ
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JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA 03: 30 Servis PMI
FRANSA 11: 50 Servis PMI
FRANSA 11: 50 Bileşik PMI
ALMANYA 11: 55 Servis PMI
ALMANYA 11: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Bileşik PMI
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Servis PMI
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 13: 00 Perakende Satışlar
EURO BÖLGESİ 13: 00 Perakende Satışlar
ABD 17: 45 Servis PMI
ABD 17: 45 Bileşik PMI
ABD 18: 00 İmalat Dışı ISM Endeksi
ABD 18: 00 İnşaat İzinleri MoM
ABD 18: 00 Konut Başlangıçları MoM
ABD 18: 00 Ticaret Dengesi
ABD 18: 00 Toptan Satış Stokları
ABD 18: 00 Perakende Satış Stokları
ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 18: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 18: 00 Fabrika Siparişleri
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6 ŞUBAT ÇARŞAMBA TSİ
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ALMANYA 10: 00 Fabrika Siparişleri
ALMANYA 11: 30 İnşaat PMI
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16: 30 Ticaret Dengesi
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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7 ŞUBAT PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 10: 00 Sanayi Üretimi
FRANSA 10: 45 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 15: 00 İngiltere Merkez Bankası
Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
BİRLEŞİK KRALLIK 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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8 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları
ALMANYA 10: 00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10: 00 İhracat
ALMANYA 10: 00 İthalat
FRANSA 10: 45 Sanayi Üretimi
FRANSA 10: 45 İmalat Üretimi