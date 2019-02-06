Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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07/02 17: 30 Hazine nakit dengesi
14/02 10: 00 Cari denge
14/02 10: 00 Sanayi üretimi
14/02 14: 30 TCMB
beklenti anketi
15/02 10: 00 İşsizlik
15/02 11: 00 Bütçe dengesi
20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10: 00 Dış ticaret
28/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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6 ŞUBAT ÇARŞAMBA TSİ
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ALMANYA 10: 00 Fabrika Siparişleri
ALMANYA 11: 30 İnşaat PMI
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16: 30 Ticaret Dengesi
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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7 ŞUBAT PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 10: 00 Sanayi Üretimi
FRANSA 10: 45 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 15: 00 İngiltere Merkez Bankası
Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
BİRLEŞİK KRALLIK 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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8 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları
ALMANYA 10: 00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10: 00 İhracat
ALMANYA 10: 00 İthalat
FRANSA 10: 45 Sanayi Üretimi
FRANSA 10: 45 İmalat Üretimi