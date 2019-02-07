Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

25 dakika önce

----------------------------------------------------------------------------------07/02 17: 30 Hazine nakit dengesi14/02 10: 00 Cari denge14/02 10: 00 Sanayi üretimi14/02 14: 30 TCMB beklenti anketi15/02 10: 00 İşsizlik15/02 11: 00 Bütçe dengesi20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 17: 30.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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07/02         17: 30    Hazine nakit dengesi

14/02         10: 00    Cari denge

14/02         10: 00    Sanayi üretimi

14/02         14: 30    TCMB beklenti anketi

15/02         10: 00    İşsizlik

15/02         11: 00    Bütçe dengesi

20/02         10: 00    Tüketici güven endeksi

20/02         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10: 00    Dış ticaret

28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      

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7 ŞUBAT PERŞEMBE   TSİ

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JAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                   08: 00 Öncü Göstergeler

ALMANYA                  10: 00 Sanayi Üretimi

FRANSA                    10: 45 Ticaret Dengesi

BİRLEŞİK KRALLIK   15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

BİRLEŞİK KRALLIK   15: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu

BİRLEŞİK KRALLIK   15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD                           16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                           16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                           18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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8 ŞUBAT CUMA          TSİ

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JAPONYA                02: 30 Hanehalkı Harcamaları

ALMANYA               10: 00 Ticaret Dengesi

ALMANYA               10: 00 İhracat

ALMANYA               10: 00 İthalat

FRANSA                 10: 45 Sanayi Üretimi

FRANSA                  10: 45 İmalat Üretimi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:01 Kaynak: DHA

TCMB, Ekonomi
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