Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

1 saat önce

----------------------------------------------------------------------------------14/02 10: 00 Cari denge14/02 10: 00 Sanayi üretimi14/02 14: 30 TCMB beklenti anketi15/02 10: 00 İşsizlik15/02 11: 00 Bütçe dengesi20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/02 10:

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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14/02         10: 00    Cari denge

14/02         10: 00    Sanayi üretimi

14/02         14: 30     TCMB beklenti anketi

15/02         10: 00    İşsizlik

15/02         11: 00    Bütçe dengesi

20/02         10: 00    Tüketici güven endeksi

20/02         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10: 00    Dış ticaret

28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      

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8 ŞUBAT CUMA          TSİ

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JAPONYA                02: 30 Hanehalkı Harcamaları

ALMANYA               10: 00 Ticaret Dengesi

ALMANYA               10: 00 İhracat

ALMANYA               10: 00 İthalat

FRANSA                 10: 45 Sanayi Üretimi

FRANSA                  10: 45 İmalat Üretimi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:01 Kaynak: DHA

TCMB, Ekonomi
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