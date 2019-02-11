Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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14/02 10: 00 Cari denge
14/02 10: 00 Sanayi üretimi
14/02 14: 30 TCMB
beklenti anketi
15/02 10: 00 İşsizlik
15/02 11: 00 Bütçe dengesi
20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10: 00 Dış ticaret
28/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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11 ŞUBAT PAZARTESİ TSİ
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BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Toplam İş Yatırımları YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 00 30 Özel Tüketim QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Kamu Harcamaları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İhracat
QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İthalat QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Sanayi Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İmalat Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İmalat Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 GDP MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
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12 ŞUBAT SALI TSİ
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13 ŞUBAT ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02: 50 ÜFE YoY
JAPONYA 02: 50 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 13: 00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16: 30 TÜFE MoM
ABD 16: 30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 16: 30 TÜFE YoY
ABD 16: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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14 ŞUBAT PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 GDP QoQ
JAPONYA 02: 50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
JAPONYA 02: 50 GDP Özel Tüketim QoQ
FRANSA 09: 30 ILO İşsizlik Oranı
ALMANYA 10: 00 GDP QoQ
ALMANYA 10: 00 GDP YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 13: 00 GDP YoY
ABD 16: 30 ÜFE MoM
ABD 16: 30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 16: 30 ÜFE YoY
ABD 16: 30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 30 Perakende Satışlar MoM
ABD 18: 00 İş Stokları
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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15 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04: 30 TÜFE YoY
ÇİN 04: 30 ÜFE YoY
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 Ticaret Dengesi
ABD 16: 30 Empire İmalat Endeksi
ABD 17: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17: 15 Kapasite Kullanımı
ABD 17: 15 İmalat Üretimi
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi
Endeksi