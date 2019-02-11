Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

54 dakika önce

----------------------------------------------------------------------------------14/02 10: 00 Cari denge14/02 10: 00 Sanayi üretimi14/02 14: 30 TCMB beklenti anketi15/02 10: 00 İşsizlik15/02 11: 00 Bütçe dengesi20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/02 10:

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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14/02         10: 00    Cari denge

14/02         10: 00    Sanayi üretimi

14/02         14: 30    TCMB beklenti anketi

15/02         10: 00    İşsizlik

15/02         11: 00    Bütçe dengesi

20/02         10: 00    Tüketici güven endeksi

20/02         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10: 00    Dış ticaret

28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                    

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11 ŞUBAT PAZARTESİ          TSİ

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BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     GDP QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Toplam İş Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Toplam İş Yatırımları YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 00     30 Özel Tüketim QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Kamu Harcamaları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     İhracat QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     İthalat QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Ticaret Dengesi

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Sanayi Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Sanayi Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     İmalat Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     İmalat Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     GDP MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Servis Sektörü Endeksi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

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12 ŞUBAT SALI          TSİ

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13 ŞUBAT ÇARŞAMBA          TSİ

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JAPONYA                         02: 50     ÜFE YoY

JAPONYA                            02: 50     ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     TÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Çekirdek TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     ÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Çekirdek ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12: 30     Çekirdek ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ                 13: 00     Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ                 13: 00     Sanayi Üretimi YoY

ABD                                    15: 00     MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                     16: 30     TÜFE MoM

ABD                                     16: 30     Çekirdek TÜFE MoM

ABD                                     16: 30     TÜFE YoY

ABD                                     16: 30     Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                     18: 30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                     18: 30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                     18: 30     DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                     18: 30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                     18: 30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                     18: 30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                     18: 30     DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                     18: 30     DOE Distillate Ongorulen Talep

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14 ŞUBAT PERŞEMBE          TSİ

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JAPONYA                          02: 50     GDP QoQ

JAPONYA                          02: 50     Yıllıklandırılmış GDP QoQ

JAPONYA                          02: 50     GDP Özel Tüketim QoQ

FRANSA                           09: 30     ILO İşsizlik Oranı

ALMANYA                        10: 00     GDP QoQ

ALMANYA                        10: 00     GDP YoY

EURO BÖLGESİ               13: 00     GDP QoQ

EURO BÖLGESİ               13: 00     GDP YoY

ABD                                   16: 30     ÜFE MoM

ABD                                   16: 30     Çekirdek ÜFE MoM

ABD                                   16: 30     ÜFE YoY

ABD                                   16: 30     Çekirdek ÜFE YoY

ABD                                   16: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                   16: 30     Devam Eden Başvurular

ABD                                   16: 30     Perakende Satışlar MoM

ABD                                   18: 00     İş Stokları

ABD                                   18: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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15 ŞUBAT CUMA          TSİ

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JAPONYA                          02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                          02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                          02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                          02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                                    04: 30     TÜFE YoY

ÇİN                                    04: 30     ÜFE YoY

JAPONYA                          07: 30     Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                          07: 30     Kapasite Kullanımı MoM

JAPONYA                          07: 30     Sanayi Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK         12: 30     Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK         12: 30     Perakende Satışlar YoY

EURO BÖLGESİ               13: 00     Ticaret Dengesi

ABD                                  16: 30     Empire İmalat Endeksi

ABD                                   17: 15     Sanayi Üretimi MoM

ABD                                   17: 15     Kapasite Kullanımı

ABD                                   17: 15     İmalat Üretimi

ABD                                   18: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:12 Kaynak: DHA

TCMB, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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