Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

35 dakika önce

----------------------------------------------------------------------------------14/02 10: 00 Cari denge14/02 10: 00 Sanayi üretimi14/02 14: 30 TCMB beklenti anketi15/02 10: 00 İşsizlik15/02 11: 00 Bütçe dengesi20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/02 10:

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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14/02         10: 00    Cari denge

14/02         10: 00    Sanayi üretimi

14/02         14: 30    TCMB beklenti anketi

15/02         10: 00    İşsizlik

15/02         11: 00    Bütçe dengesi

20/02         10: 00    Tüketici güven endeksi

20/02         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10: 00    Dış ticaret

28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                   

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14 ŞUBAT PERŞEMBE     TSİ

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JAPONYA                         02: 50     GDP QoQ

JAPONYA                         02: 50     Yıllıklandırılmış GDP QoQ

JAPONYA                         02: 50     GDP Özel Tüketim QoQ

FRANSA                           09: 30     ILO İşsizlik Oranı

ALMANYA                        10: 00     GDP QoQ

ALMANYA                        10: 00     GDP YoY

EURO BÖLGESİ               13: 00     GDP QoQ

EURO BÖLGESİ               13: 00     GDP YoY

ABD                                   16: 30     ÜFE MoM

ABD                                   16: 30     Çekirdek ÜFE MoM

ABD                                   16: 30     ÜFE YoY

ABD                                   16: 30     Çekirdek ÜFE YoY

ABD                                   16: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                   16: 30     Devam Eden Başvurular

ABD                                   16: 30     Perakende Satışlar MoM

ABD                                   18: 00     İş Stokları

ABD                                   18: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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15 ŞUBAT CUMA               TSİ

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JAPONYA                          02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                          02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                          02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                          02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                                    04: 30     TÜFE YoY

ÇİN                                    04: 30     ÜFE YoY

JAPONYA                          07: 30     Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                          07: 30     Kapasite Kullanımı MoM

JAPONYA                          07: 30     Sanayi Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK         12: 30     Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK         12: 30     Perakende Satışlar YoY

EURO BÖLGESİ               13: 00     Ticaret Dengesi

ABD                                  16: 30     Empire İmalat Endeksi

ABD                                   17: 15     Sanayi Üretimi MoM

ABD                                   17: 15     Kapasite Kullanımı

ABD                                   17: 15     İmalat Üretimi

ABD                                   18: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:08 Kaynak: DHA

TCMB, Ekonomi
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