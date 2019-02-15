Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

1 saat önce

----------------------------------------------------------------------------------15/02 10: 00 İşsizlik15/02 11: 00 Bütçe dengesi20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/02 10: 00 Ekonomik.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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15/02         10: 00    İşsizlik

15/02         11: 00    Bütçe dengesi

20/02         10: 00    Tüketici güven endeksi

20/02         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10: 00    Dış ticaret

28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                  

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15 ŞUBAT CUMA               TSİ

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JAPONYA                          02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                          02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                          02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                          02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                                    04: 30     TÜFE YoY

ÇİN                                    04: 30     ÜFE YoY

JAPONYA                          07: 30     Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                          07: 30     Kapasite Kullanımı MoM

JAPONYA                          07: 30     Sanayi Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK         12: 30     Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK         12: 30     Perakende Satışlar YoY

EURO BÖLGESİ               13: 00     Ticaret Dengesi

ABD                                  16: 30     Empire İmalat Endeksi

ABD                                   17: 15     Sanayi Üretimi MoM

ABD                                   17: 15     Kapasite Kullanımı

ABD                                   17: 15     İmalat Üretimi

ABD                                   18: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:24 Kaynak: DHA

Ekonomi
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