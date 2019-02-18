Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

1 saat önce

----------------------------------------------------------------------------------20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/02 10: 00 Dış ticaret28/02.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

-----------------------------------------------------------------------------------

20/02         10: 00    Tüketici güven endeksi

20/02         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10: 00    Dış ticaret

28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA                 

-------------------------------------------------------------------------------------

18 ŞUBAT PAZARTESİ            TSİ

-------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                                02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri

JAPONYA                                02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri

-------------------------------------------------------------------------------------

19 ŞUBAT SALI                       TSİ

-------------------------------------------------------------------------------------

BİRLEŞİK KRALLIK                 12: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar

BİRLEŞİK KRALLIK                 12: 30 ILO İşsizlik Oranı

BİRLEŞİK KRALLIK                 12: 30 İşgücü Değişimi

ALMANYA                                13: 00 ZEW Anketi

EURO BÖLGESİ                      13: 00 ZEW Anketi

-------------------------------------------------------------------------------------

20 ŞUBAT ÇARŞAMBA           TSİ

-------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                                02: 50 Ticaret Dengesi

JAPONYA                                02: 50 İhracat

JAPONYA                                02: 50 İthalat

ALMANYA                               10: 00 ÜFE

ABD                                         15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

EURO BÖLGESİ                     18: 00 Tüketici Güveni

ABD                                         22: 00 FOMC Toplantı Tutanakları

-------------------------------------------------------------------------------------

21 ŞUBAT PERŞEMBE            TSİ

-------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                                02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                                02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                                02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                                02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                                03: 30 İmalat PMI

ALMANYA                               10: 00 TÜFE

FRANSA                                  10: 45 TÜFE

FRANSA                                  11: 15 İmalat PMI

FRANSA                                  11: 15 Servis PMI

FRANSA                                  11: 15 Bileşik PMI

ALMANYA                                11: 30 İmalat PMI

ALMANYA                                11: 30 Servis PMI

ALMANYA                                11: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ                      12: 00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                      12: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ                      12: 00 Bileşik PMI

ABD                                          16: 30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD                                          16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                          16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                                          16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                                          17: 45 İmalat PMI

ABD                                          17: 45 Servis PMI

ABD                                          17: 45 Bileşik PMI

ABD                                          18: 00 Öncü Göstergeler

ABD                                          18: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                                          18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                          19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                          19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                          19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                          19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep

-------------------------------------------------------------------------------------

22 ŞUBAT CUMA                     TSİ

-------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                                02: 30 TÜFE

JAPONYA                                02: 30 Çekirdek TÜFE

ALMANYA                                10: 00 GDP

ALMANYA                                10: 00 Özel Tüketim

ALMANYA                                10: 00 Kamu Harcamaları

ALMANYA                                10: 00 Sermaye Yatırımları

ALMANYA                                12: 00 IFO-İş İklimi

ALMANYA                                12: 00 IFO-Beklentiler

ALMANYA                                12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi

EURO BÖLGESİ                      13: 00 Çekirdek TÜFE

EURO BÖLGESİ                      13: 00 TÜFE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:05 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Parlamentosu PKK Karargahına Döndü! Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:13:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]