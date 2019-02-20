Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10: 00 Dış ticaret
28/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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20 ŞUBAT ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02: 50 İhracat
JAPONYA 02: 50 İthalat
ALMANYA 10: 00 ÜFE
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
EURO BÖLGESİ 18: 00 Tüketici Güveni
ABD 22: 00 FOMC Toplantı Tutanakları
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21 ŞUBAT PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
ALMANYA 10: 00 TÜFE
FRANSA 10: 45 TÜFE
FRANSA 11: 15 İmalat PMI
FRANSA 11: 15 Servis PMI
FRANSA 11: 15 Bileşik PMI
ALMANYA 11: 30 İmalat PMI
ALMANYA 11: 30 Servis PMI
ALMANYA 11: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Bileşik PMI
ABD 16: 30 Philadelphia Fed
Endeksi
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17: 45 İmalat PMI
ABD 17: 45 Servis PMI
ABD 17: 45 Bileşik PMI
ABD 18: 00 Öncü Göstergeler
ABD 18: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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22 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 TÜFE
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE
ALMANYA 10: 00 GDP
ALMANYA 10: 00 Özel Tüketim
ALMANYA 10: 00 Kamu Harcamaları
ALMANYA 10: 00 Sermaye Yatırımları
ALMANYA 12: 00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 12: 00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek TÜFE
EURO BÖLGESİ 13: 00 TÜFE