Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

35 dakika önce

----------------------------------------------------------------------------------22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/02 10: 00 Dış ticaret28/02 11: 00 Giriş...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10: 00    Dış ticaret

28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA              

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22 ŞUBAT CUMA                     TSİ

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JAPONYA                                 02: 30 TÜFE

JAPONYA                                 02: 30 Çekirdek TÜFE

ALMANYA                               10: 00 GDP

ALMANYA                               10: 00 Özel Tüketim

ALMANYA                               10: 00 Kamu Harcamaları

ALMANYA                               10: 00 Sermaye Yatırımları

ALMANYA                               12: 00 IFO-İş İklimi

ALMANYA                               12: 00 IFO-Beklentiler

ALMANYA                               12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi

EURO BÖLGESİ                      13: 00 Çekirdek TÜFE

EURO BÖLGESİ                      13: 00 TÜFE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:02 Kaynak: DHA

Ekonomi
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