Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

16 dakika önce

----------------------------------------------------------------------------------27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/02 10: 00 Dış ticaret28/02 11: 00 Giriş çıkış...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10: 00    Dış ticaret

28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA              

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25 ŞUBAT PAZARTESİ     TSİ

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JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler

ABD 16: 30 Chicago Fed Aktivite Endeksi

ABD 18: 00 Toptan Satış Stokları

ABD 18: 30 Dallas Fed İmalat Endeksi

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26 ŞUBAT SALI      TSİ

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ALMANYA 10: 00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA 10: 45 Tüketici Güven Endeksi

ABD 16: 30 Konut Başlangıçları

ABD 16: 30 İnşaat İzinleri

ABD 16: 30 Konut Başlangıçları

ABD 16: 30 İnşaat İzinleri MoM

ABD 18: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi

ABD 18: 00 Conf. Board Tüketici Güveni

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27 ŞUBAT ÇARŞAMBA      TSİ

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EURO BÖLGESİ 13: 00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ 13: 00 Tüketici Güven Endeksi

ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 16: 30 Ticaret Dengesi

ABD 16: 30 Perakende Satış Stokları

ABD 16: 30 Toptan Satış Stokları

ABD 18: 00 Bekleyen Konut Satışları

ABD 18: 00 Bekleyen Konut Satışları

ABD 18: 00 Fabrika Siparişleri

ABD 18: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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28 ŞUBAT PERŞEMBE      TSİ

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JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 03: 01 GfK Tüketici Güveni

ÇİN 04: 00 Bileşik PMI

ÇİN 04: 00 İmalat Dışı PMI

ÇİN 04: 00 İmalat PMI

FRANSA 10: 45 ÜFE

FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları

FRANSA 10: 45 TÜFE

FRANSA 10: 45 GDP

ALMANYA 16: 00 TÜFE

ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 16: 30 Yıllıklandırılmış GDP

ABD 16: 30 Kişisel Tüketim

ABD 16: 30 Çekirdek PCE

ABD 17: 45 Chicago PMI

ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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1 MART CUMA      TSİ

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JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 02: 50 Sermaye Harcamaları

JAPONYA 03: 30 İmalat PMI

ÇİN 04: 45 İmalat PMI

JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi

FRANSA 11: 50 İmalat PMI

ALMANYA 11: 55 İmalat PMI

ALMANYA 11: 55 İşsizlikteki Değişim

EURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE 12: 30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 13: 00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek

ABD 16: 30 Kişisel Gelirler

ABD 16: 30 Kişisel Harcamalar

ABD 16: 30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 16: 30 Çekirdek PCE

ABD 17: 45 İmalat PMI

ABD 18: 00 ISM Manufacturing

ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:10 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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