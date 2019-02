Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE-----------------------------------------------------------------------------------27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/02 10: 00 Dış ticaret28/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA-------------------------------------------------------------------------------------------------25 ŞUBAT PAZARTESİ TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler ABD 16: 30 Chicago Fed Aktivite EndeksiABD 18: 00 Toptan Satış StoklarıABD 18: 30 Dallas Fed İmalat Endeksi-------------------------------------------------------------------------------------------------26 ŞUBAT SALI TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA 10: 00 GfK Tüketici GüveniFRANSA 10: 45 Tüketici Güven EndeksiABD 16: 30 Konut BaşlangıçlarıABD 16: 30 İnşaat İzinleriABD 16: 30 Konut BaşlangıçlarıABD 16: 30 İnşaat İzinleri MoMABD 18: 00 Richmond Fed İmalat EndeksiABD 18: 00 Conf. Board Tüketici Güveni-------------------------------------------------------------------------------------------------27 ŞUBAT ÇARŞAMBA TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------EURO BÖLGESİ 13: 00 Ekonomik Güven EndeksiEURO BÖLGESİ 13: 00 Tüketici Güven EndeksiABD 15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD 16: 30 Ticaret DengesiABD 16: 30 Perakende Satış StoklarıABD 16: 30 Toptan Satış StoklarıABD 18: 00 Bekleyen Konut SatışlarıABD 18: 00 Bekleyen Konut SatışlarıABD 18: 00 Fabrika SiparişleriABD 18: 00 Dayanıklı Tüketim Malı SiparişleriABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep-------------------------------------------------------------------------------------------------28 ŞUBAT PERŞEMBE TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 50 Sanayi ÜretimiJAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıJAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoMBİRLEŞİK KRALLIK 03: 01 GfK Tüketici GüveniÇİN 04: 00 Bileşik PMIÇİN 04: 00 İmalat Dışı PMIÇİN 04: 00 İmalat PMIFRANSA 10: 45 ÜFEFRANSA 10: 45 Tüketici HarcamalarıFRANSA 10: 45 TÜFEFRANSA 10: 45 GDPALMANYA 16: 00 TÜFEABD 16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 16: 30 Devam Eden BaşvurularABD 16: 30 Yıllıklandırılmış GDPABD 16: 30 Kişisel TüketimABD 16: 30 Çekirdek PCEABD 17: 45 Chicago PMIABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi-------------------------------------------------------------------------------------------------1 MART CUMA TSİ-------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 30 İşsizlik OranıJAPONYA 02: 50 Sermaye HarcamalarıJAPONYA 03: 30 İmalat PMIÇİN 04: 45 İmalat PMIJAPONYA 08: 00 Tüketici Güven EndeksiFRANSA 11: 50 İmalat PMIALMANYA 11: 55 İmalat PMIALMANYA 11: 55 İşsizlikteki DeğişimEURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMIİNGİLTERE 12: 30 İmalat PMIEURO BÖLGESİ 13: 00 İşsizlik OranıEURO BÖLGESİ 13: 00 ÇekirdekABD 16: 30 Kişisel GelirlerABD 16: 30 Kişisel HarcamalarABD 16: 30 Reel Kişisel HarcamalarABD 16: 30 Çekirdek PCEABD 17: 45 İmalat PMIABD 18: 00 ISM ManufacturingABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi