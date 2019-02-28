Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
1 saat önce
----------------------------------------------------------------------------------28/02 10: 00 Dış ticaret28/02 11: 00 Giriş çıkış...
TÜRKİYE
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28/02 10: 00 Dış ticaret
28/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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28 ŞUBAT PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 03: 01 GfK Tüketici Güveni
ÇİN 04: 00 Bileşik PMI
ÇİN 04: 00 İmalat Dışı PMI
ÇİN 04: 00 İmalat PMI
FRANSA 10: 45 ÜFE
FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları
FRANSA 10: 45 TÜFE
FRANSA 10: 45 GDP
ALMANYA 16: 00 TÜFE
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 30 Yıllıklandırılmış GDP
ABD 16: 30 Kişisel Tüketim
ABD 16: 30 Çekirdek PCE
ABD 17: 45 Chicago PMI
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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1 MART CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02: 50 Sermaye Harcamaları
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
ÇİN 04: 45 İmalat PMI
JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi
FRANSA 11: 50 İmalat PMI
ALMANYA 11: 55 İmalat PMI
ALMANYA 11: 55 İşsizlikteki Değişim
EURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE 12: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 13: 00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek
ABD 16: 30 Kişisel Gelirler
ABD 16: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 16: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 16: 30 Çekirdek PCE
ABD 17: 45 İmalat PMI
ABD 18: 00 ISM Manufacturing
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:00 Kaynak: DHA
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