Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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İTO Ücretliler Geçinme Endeksi
İTO Toptan Fiyatlar Endeksi
TİM Şubat ayı ihracat verileri
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DÜNYA
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1 MART CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02: 50 Sermaye Harcamaları
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
ÇİN 04: 45 İmalat PMI
JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi
FRANSA 11: 50 İmalat PMI
ALMANYA 11: 55 İmalat PMI
ALMANYA 11: 55 İşsizlikteki Değişim
EURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE 12: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 13: 00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek ABD
16: 30 Kişisel Gelirler
ABD 16: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 16: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 16: 30 Çekirdek PCE
ABD 17: 45 İmalat PMI
ABD 18: 00 ISM Manufacturing
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi
Endeksi