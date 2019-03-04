Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

17 dakika önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------TÜİK Tüketici fiyatları endeksi 10: 00TÜİK Üretici fiyatları endeksi 10:...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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TÜİK Tüketici fiyatları endeksi 10: 00

TÜİK Üretici fiyatları endeksi 10: 00

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DÜNYA    TSİ

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4 MART PAZARTESİ

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BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 13: 00 ÜFE

ABD 18: 00 İnşaat Harcamaları

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5 MART SALI

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JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI

JAPONYA 03: 30 Servis PMI

ÇİN 04: 45 Bileşik PMI

ÇİN 04: 45 Servis PMI

FRANSA 11: 50 Servis PMI

FRANSA 11: 50 Bileşik PMI

ALMANYA 11: 55 Servis PMI

ALMANYA 11: 55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 12: 00 Bileşik PMI

İNGİLTERE 12: 30 Servis PMI

İNGİLTERE 12: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 13: 00 Perakende Satışlar

ABD 17: 45 Servis PMI

ABD 17: 45 Bileşik PMI

ABD 18: 00 ISM İmalat Dışı Endeks

ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları

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6 MART ÇARŞAMBA

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ALMANYA 11: 30 İnşaat PMI

ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 16: 15 ADP İstihdam Değişimi

ABD 16: 30 Ticaret Dengesi

ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 22: 00 Bej Kitap

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7 MART PERŞEMBE

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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler

EURO BÖLGESİ 13: 00 Sabit Sermaye Yatırımları

EURO BÖLGESİ 13: 00 Kamu Harcamaları

EURO BÖLGESİ 13: 00 Hanehalkı Tüketim Harcamaları

EURO BÖLGESİ 13: 00 GDP

EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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8 MART CUMA

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JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları

JAPONYA 02: 50 GDP

ALMANYA 10: 00 Fabrika Siparişleri

FRANSA 10: 45 Ticaret Dengesi

FRANSA 10: 45 Sanayi Üretimi

FRANSA 10: 45 İmalat Üretimi

ABD 16: 30 Konut Başlangıçları

ABD 16: 30 İnşaat İzinleri

ABD 16: 30 Konut Başlangıçları

ABD 16: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 16: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 16: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 16: 30 İşsizlik Oranı

ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar

ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar

ABD 16: 30 İşgücüne Katılım Oranı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:58 Kaynak: DHA

Ekonomi
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