Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

48 dakika önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------14/03 10: 00 Sanayi üretimi14/03 14: 30 Merkez Bankası beklenti anketi15/03 10: 00 İşsizlik15/03 11: 00 Bütçe dengesi20/03 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/03 10: 00 Tüketici güven endeksi25/03.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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14/03               10: 00    Sanayi üretimi

14/03               14: 30     Merkez Bankası beklenti anketi

15/03               10: 00    İşsizlik

15/03               11: 00    Bütçe dengesi

20/03               17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

21/03               10: 00    Tüketici güven endeksi

25/03               10: 00    Kapasite kullanım oranı

25/03               10: 00    Reel kesim güven endeksi

28/03               10: 00    Ekonomik güven endeksi

29/03               10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

29/03               11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA    TSİ

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13 MART ÇARŞAMBA

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JAPONYA                  02: 50               ÜFE YoY

JAPONYA                  02: 50               ÜFE MoM

JAPONYA                  02: 50               Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA                  02: 50               Çekirdek Makine Siparişleri YoY

EURO BÖLGESİ       13: 00               Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ       13: 00               Sanayi Üretimi YoY

ABD                           14: 00               MBA Mortgage Başvuruları

ABD                           15: 30               ÜFE MoM

ABD                           15: 30               Çekirdek ÜFE MoM

ABD                           15: 30               ÜFE YoY

ABD                           15: 30               Çekirdek ÜFE YoY

ABD                           15: 30               Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                           17: 00               İnşaat Harcamaları MoM

ABD                           17: 30               DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                           17: 30               DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                           17: 30               DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                           17: 30               DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                           17: 30               DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                           17: 30               DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                           17: 30               DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                           17: 30               DOE Distillate Ongorulen Talep

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14 MART PERŞEMBE

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JAPONYA                  02: 50                Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                  02: 50               Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                  02: 50               Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                  02: 50               Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA                10: 00               TÜFE MoM

ALMANYA                10: 00               TÜFE YoY

FRANSA                   10: 45               TÜFE MoM

FRANSA                   10: 45               TÜFE YoY

ABD                          15: 30               Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                          15: 30               Devam Eden Başvurular

ABD                          17: 00               Yeni Konut Satışları MoM

ABD                          17: 00               Yeni Konut Satışları

ABD                          17: 30               EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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15 MART CUMA

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EURO BÖLGESİ       13: 00               Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ       13: 00               TÜFE MoM

EURO BÖLGESİ       13: 00               TÜFE YoY

ABD                           15: 30               Empire İmalat Endeksi

ABD                           16: 15               Sanayi Üretimi MoM

ABD                           16: 15               Kapasite Kullanımı

ABD                           16: 15               İmalat Üretimi

ABD                           17: 00                Michigan Üniversitesi Endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:02 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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