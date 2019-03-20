Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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20/03 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
21/03 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/03 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/03 10: 00 Reel kesim güven endeksi
28/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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20 MART ÇARŞAMBA
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ALMANYA 10: 00 ÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 ÜFE
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21: 00 FOMC Faiz Kararı
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21 MART PERŞEMBE
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BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Perakende Satışlar
BİRLEŞİK KRALLIK 15: 00 İngiltere Merkez Bankası
Faiz Kararı
ABD 15: 30 Philadelphia Fed
Endeksi
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 00 Öncü Göstergeler
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
EURO BÖLGESİ 18: 00 Tüketici Güveni
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22 MART CUMA
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JAPONYA 02: 30 TÜFE
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
FRANSA 11: 15 İmalat PMI
FRANSA 11: 15 Servis PMI
FRANSA 11: 15 Bileşik PMI
ALMANYA 11: 30 İmalat PMI
ALMANYA 11: 30 Servis PMI
ALMANYA 11: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Bileşik PMI
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 Toptan Satış Stokları
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları