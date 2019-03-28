Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

1 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------28/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/03 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai29/03 11: 00 Giriş...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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28/03               10: 00    Ekonomik güven endeksi

29/03               10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

29/03               11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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28 MART PERŞEMBE

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JAPONYA                02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

EURO BÖLGESİ    13: 00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ    13: 00 Tüketici Güven Endeksi

ABD                        15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD                        15: 30 Kişisel Harcamalar

ABD                        15: 30 Çekirdek PCE QoQ

ABD                        15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                        15: 30 Devam Eden Başvurular

ALMANYA              16: 00 TÜFE MoM

ALMANYA              16: 00 TÜFE YoY

ABD                        17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD                        17: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY

ABD                        17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                        18: 00 Kansas City Fed İmalat Aktivite Endeksi

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29 MART CUMA

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JAPONYA                  02: 30 İşsizlik Oranı

JAPONYA                  02: 50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                  02: 50 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                  02: 50 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK     03: 01 GfK Tüketici Güveni

FRANSA                      10: 45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA                      10: 45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA                      10: 45 TÜFE MoM

FRANSA                      10: 45 TÜFE YoY

ALMANYA                  11: 55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA                  11: 55 İşsizlik Oranı

BİRLEŞİK KRALLIK     12: 30 GDP QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK     12: 30 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK     12: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK     12: 30 Toplam İş Yatırımları YoY

EURO BÖLGESİ     13: 00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                        15: 30  Kişisel Gelirler

ABD                        15: 30  Kişisel Harcamalar

ABD                        15: 30  Reel Kişisel Harcamalar

ABD                        15: 30  Çekirdek PCE MoM

ABD                        15: 30  Çekirdek PCE YoY

ABD                        17: 00  Yeni Konut Satışları

ABD                        17: 00  Yeni Konut Satışları MoM

ABD                        17: 00  Michigan Üniversitesi Endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:02 Kaynak: DHA

Japon, Ekonomi
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