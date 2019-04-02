Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
2 dakika önce
---------------------------------------------------------------------------------------------------03/04 10: 00 TÜFE03/04 10: 00 ÜFE04/04 14: 30 Reel efektif döviz kuru05/04 17: 30 Hazine nakit dengesi11/04 10: 00 Cari denge15/04 10: 00 İşsizlik15/04 11: 00 Bütçe dengesi16/04 10: 00...
TÜRKİYE
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03/04 10: 00 TÜFE
03/04 10: 00 ÜFE
04/04 14: 30 Reel efektif döviz kuru
05/04 17: 30 Hazine nakit dengesi
11/04 10: 00 Cari denge
15/04 10: 00 İşsizlik
15/04 11: 00 Bütçe dengesi
16/04 10: 00 Sanayi üretimi
19/04 14: 30 MB beklenti anketi
22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi
22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14: 00 MB politika faizi
29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10: 00 Turizm gelirleri
30/04 10: 00 Dış ticaret açığı
30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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1 NİSAN PAZARTESİ
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JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
ÇİN 04: 45 İmalat PMI
FRANSA 10: 50 İmalat PMI
ALMANYA 10: 55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15: 30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 17: 00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17: 00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 17: 00 İş Stokları
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2 NİSAN SALI
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İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI 49.7 49.5
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM 0.20% 0.40%
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY 3.10% 3.00%
ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
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3 NİSAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA 03: 30 Servis PMI
ÇİN 04: 45 Bileşik PMI
ÇİN 04: 45 Servis PMI
FRANSA 10: 50 Servis PMI
FRANSA 10: 50 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 55 Servis PMI
ALMANYA 10: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11: 30 Servis PMI
İNGİLTERE 11: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoY
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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4 NİSAN PERŞEMBE
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ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 10: 30 İnşaat PMI
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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5 NİSAN CUMA
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JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09: 45 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İşsizlik Oranı
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:04 Kaynak: DHA
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