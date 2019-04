Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE



----------------------------------------------------------------------------------------------------



03/04 10: 00 TÜFE



03/04 10: 00 ÜFE



04/04 14: 30 Reel efektif döviz kuru



05/04 17: 30 Hazine nakit dengesi



11/04 10: 00 Cari denge



15/04 10: 00 İşsizlik



15/04 11: 00 Bütçe dengesi



16/04 10: 00 Sanayi üretimi



19/04 14: 30 MB beklenti anketi



22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi



22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku



24/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı



24/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi



25/04 14: 00 MB politika faizi



29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi



30/04 10: 00 Turizm gelirleri



30/04 10: 00 Dış ticaret açığı



30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar



----------------------------------------------------------------------------------------------------



DÜNYA TSİ



---------------------------------------------------------------------------------------------------



1 NİSAN PAZARTESİ



---------------------------------------------------------------------------------------------------



JAPONYA 03: 30 İmalat PMI



ÇİN 04: 45 İmalat PMI



FRANSA 10: 50 İmalat PMI



ALMANYA 10: 55 İmalat PMI



EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI



İNGİLTERE 11: 30 İmalat PMI



EURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik Oranı



EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY



ABD 15: 30 Perakende Satışlar MoM



ABD 16: 45 İmalat PMI



ABD 17: 00 ISM İmalat Endeksi



ABD 17: 00 İnşaat Harcamaları MoM



ABD 17: 00 İş Stokları



---------------------------------------------------------------------------------------------------



2 NİSAN SALI



---------------------------------------------------------------------------------------------------



İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI 49.7 49.5



EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM 0.20% 0.40%



EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY 3.10% 3.00%



ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri



---------------------------------------------------------------------------------------------------



3 NİSAN ÇARŞAMBA



---------------------------------------------------------------------------------------------------



JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI



JAPONYA 03: 30 Servis PMI



ÇİN 04: 45 Bileşik PMI



ÇİN 04: 45 Servis PMI



FRANSA 10: 50 Servis PMI



FRANSA 10: 50 Bileşik PMI



ALMANYA 10: 55 Servis PMI



ALMANYA 10: 55 Bileşik PMI



EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI



EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI



İNGİLTERE 11: 30 Servis PMI



İNGİLTERE 11: 30 Bileşik PMI



EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoM



EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoY



ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları



ABD 15: 15 ADP İşgücü Değişimi



ABD 16: 45 Servis PMI



ABD 16: 45 Bileşik PMI



ABD 17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks



ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları



ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları



ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları



ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları



ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı



ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep



ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep



ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep



---------------------------------------------------------------------------------------------------



4 NİSAN PERŞEMBE



---------------------------------------------------------------------------------------------------



ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri MoM



ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri YoY



ALMANYA 10: 30 İnşaat PMI



ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları



ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular



ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi



---------------------------------------------------------------------------------------------------



5 NİSAN CUMA



---------------------------------------------------------------------------------------------------



JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY



JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler



ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi MoM



ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi YoY



FRANSA 09: 45 Ticaret Dengesi



ABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi



ABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi



ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi



ABD 15: 30 İşsizlik Oranı



ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM



ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY



ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı

