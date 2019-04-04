Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
16 dakika önce
-------------------------------------------------------------------------------------------04/04 14: 30 Reel efektif döviz kuru05/04 17: 30 Hazine nakit dengesi11/04 10: 00 Cari denge15/04 10: 00 İşsizlik15/04 11: 00 Bütçe dengesi16/04 10: 00 Sanayi üretimi19/04 14: 30 MB beklenti anketi22/04.
TÜRKİYE
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04/04 14: 30 Reel efektif döviz kuru
05/04 17: 30 Hazine nakit dengesi
11/04 10: 00 Cari denge
15/04 10: 00 İşsizlik
15/04 11: 00 Bütçe dengesi
16/04 10: 00 Sanayi üretimi
19/04 14: 30 MB beklenti anketi
22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi
22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14: 00 MB politika faizi
29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10: 00 Turizm gelirleri
30/04 10: 00 Dış ticaret açığı
30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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4 NİSAN PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 10: 30 İnşaat PMI
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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5 NİSAN CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09: 45 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İşsizlik Oranı
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:59 Kaynak: DHA
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