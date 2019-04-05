Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

5 dakika önce

-------------------------------------------------------------------------------------------05/04 17: 30 Hazine nakit dengesi11/04 10: 00 Cari denge15/04 10: 00 İşsizlik15/04 11: 00 Bütçe dengesi16/04 10: 00 Sanayi üretimi19/04 14: 30 MB beklenti anketi22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

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05/04         17: 30     Hazine nakit dengesi

11/04         10: 00     Cari denge

15/04         10: 00     İşsizlik

15/04         11: 00     Bütçe dengesi

16/04         10: 00     Sanayi üretimi

19/04         14: 30     MB beklenti anketi

22/04         10: 00     Tüketici güven endeksi

22/04         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

24/04         10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/04         10: 00     Reel kesim güven endeksi

25/04         14: 00     MB politika faizi

29/04         10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/04         10: 00     Turizm gelirleri

30/04         10: 00     Dış ticaret açığı

30/04         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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5 NİSAN CUMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA                       02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA                       08: 00 Öncü Göstergeler

ALMANYA                      09: 00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA                      09: 00 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                        09: 45 Ticaret Dengesi

ABD                               15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD                               15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                               15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                               15: 30 İşsizlik Oranı

ABD                               15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD                               15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD                               15: 30 İşgücüne Katılım Oranı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:12 Kaynak: DHA

Ekonomi
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