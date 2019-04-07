Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

1 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------11/04 10: 00 Cari denge15/04 10: 00 İşsizlik15/04 11: 00 Bütçe dengesi16/04 10: 00 Sanayi üretimi19/04 14: 30 MB beklenti anketi22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
TÜRKİYE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

11/04         10: 00     Cari denge

15/04         10: 00     İşsizlik

15/04         11: 00     Bütçe dengesi

16/04         10: 00     Sanayi üretimi

19/04         14: 30     MB beklenti anketi

22/04         10: 00     Tüketici güven endeksi

22/04         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

24/04         10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/04         10: 00     Reel kesim güven endeksi

25/04         14: 00     MB politika faizi

29/04         10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/04         10: 00     Turizm gelirleri

30/04         10: 00     Dış ticaret açığı

30/04         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA                      TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

8 NİSAN PAZARTESİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA     08: 00 Tüketici Güven Endeksi 

ALMANYA     09: 00 Ticaret Dengesi 

ALMANYA     09: 00 İhracat MoM 

ALMANYA     09: 00 İthalat MoM 

ABD              17: 00 Fabrika Siparişleri 

ABD              17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

---------------------------------------------------------------------------------------------------

9 NİSAN SALI

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

10 NİSAN ÇARŞAMBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA               02: 50 ÜFE YoY 

JAPONYA               02: 50 ÜFE MoM

JAPONYA               02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM 

JAPONYA               02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY 

FRANSA                 09: 45 Sanayi Üretimi MoM 

FRANSA                 09: 45 Sanayi Üretimi YoY 

FRANSA                 09: 45 İmalat Üretimi MoM 

FRANSA                 09: 45 İmalat Üretimi YoY 

İNGİLTERE             11: 30 Ticaret Dengesi 

İNGİLTERE             11: 30 Sanayi Üretimi MoM 

İNGİLTERE             11: 30 Sanayi Üretimi YoY 

İNGİLTERE             11: 30 İmalat Üretimi MoM 

İNGİLTERE             11: 30 İmalat Üretimi YoY 

İNGİLTERE             11: 30 GDP (MoM) 

İNGİLTERE             11: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM 

İNGİLTERE             11: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M 

ABD                        14: 00 MBA Mortgage Başvuruları 

EURO BÖLGESİ     14: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ     14: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ     14: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı 

ABD                         15: 30 TÜFE MoM 

ABD                         15: 30 Çekirdek TÜFE MoM 

ABD                         15: 30 TÜFE YoY 

ABD                         15: 30 Çekirdek TÜFE YoY 

ABD                         17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                         17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                         17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD                         17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 

ABD                         17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                         17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 

ABD                         17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 

ABD                         17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep 

ABD                         21: 00 FOMC Toplantı Tutanakları 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

11 NİSAN PERŞEMBE

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA     02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA     02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA     02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA     02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

ÇİN                04: 30 TÜFE YoY 

ÇİN                04: 30 ÜFE YoY 

ALMANYA     09: 00 TÜFE MoM 

ALMANYA     09: 00 TÜFE YoY 

FRANSA        09: 45 TÜFE MoM 

FRANSA        09: 45 TÜFE YoY 

ABD               15: 30 ÜFE MoM 

ABD               15: 30 Çekirdek ÜFE MoM 

ABD               15: 30 ÜFE YoY 

ABD               15: 30 Çekirdek ÜFE YoY 

ABD               15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD               15: 30 Devam Eden Başvurular 

ABD               17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

12 NİSAN CUMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EURO BÖLGESİ     12: 00 Sanayi Üretimi MoM 

EURO BÖLGESİ     12: 00 Sanayi Üretimi YoY 

ABD                         17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi 

ÇİN                                    İhracat YoY 

ÇİN                                    Ticaret Dengesi 

ÇİN                                    İthalat YoY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:30 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diagne Hat-Trick Yaptı, Galatasaray Evinde Y. Malatyaspor'u Farklı Yendi ABD'li Üst Düzey Yetkili: Guaido'nun Tutuklanması Maduro'nun Son Hatası Olacak İki Çocuk Annesi, Komşusundan Borç Aldığı Altınla Muhtar Oldu Fenerbahçe, Ankaragücü Karşısında! Maçta İlk Gol Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]