Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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11/04 10: 00 Cari denge
15/04 10: 00 İşsizlik
15/04 11: 00 Bütçe dengesi
16/04 10: 00 Sanayi üretimi
19/04 14: 30 MB beklenti anketi
22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi
22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14: 00 MB politika faizi
29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10: 00 Turizm gelirleri
30/04 10: 00 Dış ticaret açığı
30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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9 NİSAN SALI
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10 NİSAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02: 50 ÜFE YoY
JAPONYA 02: 50 ÜFE MoM
JAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15: 30 TÜFE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15: 30 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21: 00 FOMC Toplantı Tutanakları
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11 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04: 30 TÜFE YoY
ÇİN 04: 30 ÜFE YoY
ALMANYA 09: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 09: 00 TÜFE YoY
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
ABD 15: 30 ÜFE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15: 30 ÜFE YoY
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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12 NİSAN CUMA
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EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi
Endeksi
ÇİN İhracat
YoY
ÇİN Ticaret Dengesi
ÇİN İthalat YoY