Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE----------------------------------------------------------------------------------------------------11/04 10: 00 Cari denge15/04 10: 00 İşsizlik15/04 11: 00 Bütçe dengesi16/04 10: 00 Sanayi üretimi19/04 14: 30 MB beklenti anketi22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/04 14: 00 MB politika faizi29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/04 10: 00 Turizm gelirleri30/04 10: 00 Dış ticaret açığı30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------------9 NİSAN SALI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 NİSAN ÇARŞAMBA---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 50 ÜFE YoYJAPONYA 02: 50 ÜFE MoMJAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri MoMJAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri YoYFRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi MoMFRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi YoYFRANSA 09: 45 İmalat Üretimi MoMFRANSA 09: 45 İmalat Üretimi YoYİNGİLTERE 11: 30 Ticaret DengesiİNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi MoMİNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi YoYİNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi MoMİNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi YoYİNGİLTERE 11: 30 GDP (MoM)İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi MoMİNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3MABD 14: 00 MBA Mortgage BaşvurularıEURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Gösterge Faiz OranıEURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Marjinal Faiz OranıEURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Mevduat Faiz OranıABD 15: 30 TÜFE MoMABD 15: 30 Çekirdek TÜFE MoMABD 15: 30 TÜFE YoYABD 15: 30 Çekirdek TÜFE YoYABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen TalepABD 21: 00 FOMC Toplantı Tutanakları---------------------------------------------------------------------------------------------------11 NİSAN PERŞEMBE---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıÇİN 04: 30 TÜFE YoYÇİN 04: 30 ÜFE YoYALMANYA 09: 00 TÜFE MoMALMANYA 09: 00 TÜFE YoYFRANSA 09: 45 TÜFE MoMFRANSA 09: 45 TÜFE YoYABD 15: 30 ÜFE MoMABD 15: 30 Çekirdek ÜFE MoMABD 15: 30 ÜFE YoYABD 15: 30 Çekirdek ÜFE YoYABD 15: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 15: 30 Devam Eden BaşvurularABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi---------------------------------------------------------------------------------------------------12 NİSAN CUMA---------------------------------------------------------------------------------------------------EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi MoMEURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi YoYABD 17: 00 Michigan Üniversitesi EndeksiÇİN İhracat YoYÇİN Ticaret DengesiÇİN İthalat YoY