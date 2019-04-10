Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

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ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit

İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi