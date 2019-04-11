Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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11/04 10: 00 Cari denge
15/04 10: 00 İşsizlik
15/04 11: 00 Bütçe dengesi
16/04 10: 00 Sanayi üretimi
19/04 14: 30 MB beklenti anketi
22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi
22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14: 00 MB politika faizi
29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10: 00 Turizm gelirleri
30/04 10: 00 Dış ticaret açığı
30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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11 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04: 30 TÜFE YoY
ÇİN 04: 30 ÜFE YoY
ALMANYA 09: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 09: 00 TÜFE YoY
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
ABD 15: 30 ÜFE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15: 30 ÜFE YoY
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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12 NİSAN CUMA
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EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi
Endeksi
ÇİN İhracat
YoY
ÇİN Ticaret Dengesi
ÇİN İthalat YoY