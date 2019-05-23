Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

12 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs31/05 10: 00 GSYH - 1.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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28/05         10: 00     Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05         10: 00     GSYH - 1. Çeyrek
31/05         10: 00     Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05         10: 00     Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA                            TSİ
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24 MAYIS CUMA
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JAPONYA                         02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA                         02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK       11: 30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK       11: 30 Perakende Satışlar YoY
ABD                                 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri


Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:26 Kaynak: DHA
Ekonomi
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