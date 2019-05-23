TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
12 saat önce
---------------------------------------------------------------------------------------------------28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs31/05 10: 00 GSYH - 1.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:26 Kaynak: DHA
TÜRKİYE
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28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05 10: 00 GSYH - 1. Çeyrek
31/05 10: 00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05 10: 00 Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA TSİ
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24 MAYIS CUMA
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JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar YoY
ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
ABD'li Şirketlerin Ambargosuna Uğrayan Huawei Kendi İşletim Sistemini Kuruyor
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