TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
38 dakika önce
---------------------------------------------------------------------------------------------------31/05 10: 00 GSYH - 1.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:18 Kaynak: DHA
TÜRKİYE
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31/05 10: 00 GSYH - 1. Çeyrek
31/05 10: 00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05 10: 00 Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA TSİ
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31 MAYIS CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK 02: 01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 04: 00 Bileşik PMI
ÇİN 04: 00 İmalat PMI
ÇİN 04: 00 İmalat Dışı PMI
JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 15: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 15: 00 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Kişisel Gelirler
ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu
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