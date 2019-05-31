Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

38 dakika önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------31/05 10: 00 GSYH - 1.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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31/05         10: 00     GSYH - 1. Çeyrek
31/05         10: 00     Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05         10: 00     Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA                                    TSİ
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31 MAYIS CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK            02: 01     GfK Tüketici Güveni
JAPONYA                             02: 30     İşsizlik Oranı
JAPONYA                             02: 50     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                             02: 50     Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                             02: 50     Perakende Satışlar MoM
JAPONYA                             02: 50     Perakende Satışlar YoY
ÇİN                                      04: 00     Bileşik PMI
ÇİN                                      04: 00     İmalat PMI
ÇİN                                      04: 00     İmalat Dışı PMI
JAPONYA                            08: 00     Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA                          15: 00     TÜFE MoM
ALMANYA                          15: 00     TÜFE YoY
ABD                                      15: 30     Kişisel Gelirler
ABD                                      15: 30     Kişisel Harcamalar
ABD                                      15: 30     Reel Kişisel Harcamalar
ABD                                      17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi
 


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:18 Kaynak: DHA
Ekonomi
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