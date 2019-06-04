TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
14 dakika önce
---------------------------------------------------------------------------------------------------10/06 14: 30 Reel efektif döviz kuru12/06 14: 00 TCMB politika faizi12/06 17: 30 Hazine nakit dengesi14/06 10: 00 Cari denge14/06 14: 30 TCMB beklenti anketi17/06 10: 00 İşsizlik17/06 11: 00 Bütçe.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:27 Kaynak: DHA
TÜRKİYE
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10/06 14: 30 Reel efektif döviz kuru
12/06 14: 00 TCMB politika faizi
12/06 17: 30 Hazine nakit dengesi
14/06 10: 00 Cari denge
14/06 14: 30 TCMB beklenti anketi
17/06 10: 00 İşsizlik
17/06 11: 00 Bütçe dengesi
18/06 10: 00 Sanayi üretimi
20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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4 HAZİRAN SALI
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İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 17: 00 Fabrika Siparişleri
ABD 17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
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5 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA 03: 30 Servis PMI
ÇİN 04: 45 Bileşik PMI
ÇİN 04: 45 Servis PMI
FRANSA 10: 50 Servis PMI
FRANSA 10: 50 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 55 Servis PMI
ALMANYA 10: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11: 30 Servis PMI
İNGİLTERE 11: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoY
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 15 ADP İstihdam Değişimi
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21: 00 Bej Kitap
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6 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 10: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
EURO BÖLGESİ 12: 00 Kamu Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ 12: 00 Hanehalkı Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ 12: 00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12: 00 GDP YoY
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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7 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA 09: 00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09: 00 İhracat MoM
ALMANYA 09: 00 İthalat MoM
FRANSA 09: 45 Ticaret Dengesi
FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi YoY
ABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İşsizlik Oranı
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 17: 00 Toptan Satış Stokları MoM
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