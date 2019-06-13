Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

3 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------14/06 10: 00 Cari denge14/06 14: 30 TCMB beklenti anketi17/06 10: 00 İşsizlik17/06 11: 00 Bütçe dengesi18/06 10: 00 Sanayi üretimi20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi20/06 17: 30 Merkezi yönetim.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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14/06         10: 00     Cari denge
14/06         14: 30     TCMB beklenti anketi
17/06         10: 00     İşsizlik
17/06         11: 00     Bütçe dengesi
18/06         10: 00     Sanayi üretimi
20/06         10: 00     Tüketici güven endeksi
20/06         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
24/06         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10: 00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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13 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA                02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA               09: 00     TÜFE MoM
ALMANYA               09: 00     TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12: 00     Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00     Sanayi Üretimi YoY
ABD                         15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                         15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                         17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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14 HAZİRAN CUMA
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ÇİN                         05: 00     Sanayi Üretimi YoY
ÇİN                         05: 00     Perakende Satışlar YoY
JAPONYA               07: 30     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA               07: 30     Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA               07: 30     Kapasite Kullanımı MoM
FRANSA                 09: 45     TÜFE MoM
FRANSA                 09: 45     TÜFE YoY
ABD                        15: 30     Perakende Satışlar MoM
ABD                        16: 15     Sanayi Üretimi MoM
ABD                        16: 15     İmalat Üretimi
ABD                        16: 15     Kapasite Kullanımı
ABD                        17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD                        17: 00     İş Stokları


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:14 Kaynak: DHA
TCMB, Ekonomi
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