TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06 10: 00 Cari denge 14/06 14: 30 TCMB beklenti anketi 17/06 10: 00 İşsizlik 17/06 11: 00 Bütçe dengesi 18/06 10: 00 Sanayi üretimi 20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi 20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku 24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı 24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi 27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi 28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai 28/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 HAZİRAN PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA 09: 00 TÜFE MoM ALMANYA 09: 00 TÜFE YoY EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi YoY ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 HAZİRAN CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi YoY ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar YoY JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM FRANSA 09: 45 TÜFE MoM FRANSA 09: 45 TÜFE YoY ABD 15: 30 Perakende Satışlar MoM ABD 16: 15 Sanayi Üretimi MoM ABD 16: 15 İmalat Üretimi ABD 16: 15 Kapasite Kullanımı ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi ABD 17: 00 İş Stokları

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

"Drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi

IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti