Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

1 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------17/06 10: 00 İşsizlik17/06 11: 00 Bütçe dengesi18/06 10: 00 Sanayi üretimi20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10:

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE

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17/06         10: 00     İşsizlik
17/06         11: 00     Bütçe dengesi
18/06         10: 00     Sanayi üretimi
20/06         10: 00     Tüketici güven endeksi
20/06         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
24/06         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10: 00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ

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17 HAZİRAN PAZARTESİ

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ABD         15: 30 Empire İmalat Endeksi
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18 HAZİRAN SALI

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EURO BÖLGESİ     12: 00 Ticaret Dengesi 
EURO BÖLGESİ     12: 00 Çekirdek TÜFE YoY 
EURO BÖLGESİ     12: 00 TÜFE MoM 
EURO BÖLGESİ     12: 00 TÜFE YoY 
ALMANYA                12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum) 
ALMANYA                12: 00 ZEW Anketi (Beklenti) 
EURO BÖLGESİ     12: 00 ZEW Anketi (Beklenti) 
ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları 
ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları MoM 
ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri 
ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri MoM
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19 HAZİRAN ÇARŞAMBA

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JAPONYA       02: 50 Ticaret Dengesi 
JAPONYA       02: 50 İhracat YoY 
JAPONYA       02: 50 İthalat YoY 
ALMANYA       09: 00 ÜFE MoM 
İNGİLTERE     11: 30 TÜFE MoM 
İNGİLTERE     11: 30 TÜFE YoY 
İNGİLTERE     11: 30 Çekirdek TÜFE YoY 
İNGİLTERE     11: 30 ÜFE MoM 
İNGİLTERE     11: 30 ÜFE YoY 
İNGİLTERE     11: 30 Çekirdek ÜFE MoM 
İNGİLTERE     11: 30 Çekirdek ÜFE YoY 
ABD                14: 00 MBA Mortgage Başvuruları 
ABD                17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 
ABD                17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 
ABD                17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları 
ABD                17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 
ABD                17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 
ABD                17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 
ABD                17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 
ABD                17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep 
ABD                21: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant) 
ABD                21: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant) 
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20 HAZİRAN PERŞEMBE

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JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 
JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 
İNGİLTERE             11: 30 Perakende Satışlar MoM 
İNGİLTERE             11: 30 Perakende Satışlar YoY 
İNGİLTERE             14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 
İNGİLTERE             14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi 
ABD                         15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 
ABD                         15: 30 Philadelphia Fed Endeksi 
ABD                         15: 30 Devam Eden Başvurular 
ABD                         17: 00 Öncü Göstergeler 
EURO BÖLGESİ     17: 00 Tüketici Güveni 
ABD                         17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 
JAPONYA                          BOJ Faiz Kararı
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21 HAZİRAN CUMA

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JAPONYA               02: 30 TÜFE YoY 
JAPONYA               02: 30 Çekirdek TÜFE YoY 
JAPONYA               03: 30 İmalat PMI 
FRANSA                 10: 15 İmalat PMI 
FRANSA                 10: 15 Servis PMI 
FRANSA                 10: 15 Bileşik PMI 
ALMANYA               10: 30 İmalat PMI 
ALMANYA               10: 30 Servis PMI 
ALMANYA               10: 30 Bileşik PMI 
EURO BÖLGESİ     11: 00 İmalat PMI 
EURO BÖLGESİ     11: 00 Servis PMI 
EURO BÖLGESİ     11: 00 Bileşik PMI 
ABD                         16: 45 İmalat PMI 
ABD                         16: 45 Servis PMI 
ABD                          16: 45 Bileşik PMI 
ABD                          17: 00 Devam Eden Konut Satışları 
ABD                          17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:46 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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