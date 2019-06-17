TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
1 saat önce
---------------------------------------------------------------------------------------------------17/06 10: 00 İşsizlik17/06 11: 00 Bütçe dengesi18/06 10: 00 Sanayi üretimi20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10:
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:46 Kaynak: DHA
TÜRKİYE
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17/06 10: 00 İşsizlik
17/06 11: 00 Bütçe dengesi
18/06 10: 00 Sanayi üretimi
20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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17 HAZİRAN PAZARTESİ
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ABD 15: 30 Empire İmalat Endeksi
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18 HAZİRAN SALI
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EURO BÖLGESİ 12: 00 Ticaret Dengesi
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE YoY
ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 15: 30 Konut Başlangıçları
ABD 15: 30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15: 30 İnşaat İzinleri
ABD 15: 30 İnşaat İzinleri MoM
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19 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02: 50 İhracat YoY
JAPONYA 02: 50 İthalat YoY
ALMANYA 09: 00 ÜFE MoM
İNGİLTERE 11: 30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 11: 30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 11: 30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 11: 30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 11: 30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 21: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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20 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 11: 30 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ 17: 00 Tüketici Güveni
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA BOJ Faiz Kararı
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21 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
FRANSA 10: 15 İmalat PMI
FRANSA 10: 15 Servis PMI
FRANSA 10: 15 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 30 İmalat PMI
ALMANYA 10: 30 Servis PMI
ALMANYA 10: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
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